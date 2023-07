Alejandra Villafañe, actriz de ‘Perfil Falso’, reveló que padece cáncer

Colegas actores y actrices se han solidarizado con Alejandra Villafañe dándole mensajes de apoyo y aliento. Foto: Instagram @alejavillafane

La Nieta Elegida, Perfil Falso, Siempre Bruja y Sicosexual han sido algunas de las producciones de las que Alejandra Villafañe ha participado. La actriz recientemente reveló en sus redes sociales que padece un cáncer agresivo, motivo por el cual fue sometida a tratamiento e intervención quirúrgica.

“Me diagnosticaron con esta palabrita que no nos gusta pronunciar y nos da un poco de susto (…) siento que he vivido mil años en dos meses”, mencionó la actriz.

Contenta, la actriz aseguró que estos procedimientos le han ayudado a encontrar y darse cuenta lo fuerte que puede llegar a ser. Además, asegura que lo que más le ha sorprendido de su situación ha sido la fe y la confianza que le tiene a Dios que, según ella, la ha ayudado a salir adelante.

Mediante una historia en su cuenta de Instagram, Villafañe reveló que el 4 de julio fue intervenida quirúrgicamente y ya ha mostrado gran mejora. No perdió la oportunidad de agradecer a sus seguidores, amigos y familiares por los mensajes de aliento. “Si no contesto mensajitos es porque hoy voy despacito en este proceso de paciencia y amor. Les doy las gracias y les pido que sigan orando por toda la fe y fortaleza que necesito”.

Hizo énfasis y resaltó que día a día ha podido tener la valentía para superar su situación, pero, aún sigue buscando dicho valor: “sé que necesito mucha más fuerza para cada día. Mis papás y toda mi familia están muy agradecidos por tanto amor”.

¿Qué le pasó a Alejandra Villafañe?

La actriz comentó que al iniciar su carrera como actriz pensó que podía hacer un personaje que padeciera de Cáncer, pero nunca se habría imaginado que ella tendría que pasar por eso. “Cuando me diagnosticaron supe que tenía que ser uno de los mejores papeles, y aquí voy, siendo muy valiente para transmitir no solo lo difícil, sino lo lindo de este proceso”, dijo Villafañe.

Finalmente, la actriz le habló a sus seguidores: “ha sido un largo proceso, yo siento que he vivido mil años, 10 años en dos meses. El proceso va más largo, el diagnóstico no estaba antes y he aprendido muchas cosas de la vida. He fortalecido mucho la fe y la confianza en Dios, entregarme a él ciegamente y entender que sabe todo lo que está pasado, por qué y para qué está pasando”.

