Esposa de Marcelo Cezán denunció estafas a su nombre a través de Whatsapp

Cuenta la cantante y actriz Michelle Gutty que al parecer le hackearon alguna cuenta antigua, de donde pudieron extraer los contactos de algunos de sus colegas y conocidos.

En una entrevista para el programa Lo sé todo, Michelle Gutty, esposa del presentador Marcelo Cezán, hizo un llamado a sus allegados y seguidores a tener cuidado con mensajes que están llegando a través de WhatsApp, en los que se están haciendo pasar por ella y por su esposo para robar dinero.

Lea: Las mentiras detrás de ‘URSU9′, la marca de agua mineral de Cristiano Ronaldo.

Gutty manifestó que a varios conocidos les ha llegado mensajes en lo que aseguran ser ella o su esposo, y piden dinero prestado o el cambio de dólares. “De pronto, no sabes quién pueda comprar dólares o euros. Necesito vender algunos y me urge”, dice el mensaje que llega a los móviles.

Cuenta la cantante y actriz que al parecer le hackearon alguna cuenta antigua, de donde pudieron extraer los contactos de sus colegas y conocidos.

“Todos los mensajes fueron así y a varios contactos. Muy curioso porque son contactos que tengo hace muchos años, no de 3 años pa´ acá, sino de 5 o 6 años para atrás. Por eso creo que es de un correo viejo o algo así”, agregó.

Más noticias de Entretenimiento ¿Qué pasó con Anuel y Yailin? Con una foto ella lo denunció por maltrato Tras revelar que Anuel la maltrataba en el embarazo, Yailin sorprendió al publicar una foto suya con moretones en cuello y rostro. Leer más ¿Qué pasó con Anuel y Yailin? Con una foto ella lo denunció por maltrato Luis Díaz se casa: Así fue la emotiva propuesta de matrimonio a su novia El guajiro y Geraldine Ponce han estado juntos una buena parte de sus vidas. Leer más Luis Díaz se casa: Así fue la emotiva propuesta de matrimonio a su novia

Ella se enteró gracias a que varias personas han acudido a su número de teléfono actual para rectificar la información. “Mi hermana casi nunca me llama y me llamó. Me dijo ‘están pidiendo plata a tu nombre’. Luego me escribe otra amiga y me dice que le mandaron eso. Despues me escribe una exjefa de Marcelo, que yo no tenía el contacto hace mucho tiempo y me dice: ‘Mira, me llegó esto, que Michelle estaba pidiendo plata’”, contó.

Lea también: Las mentiras detrás de ‘URSU9′, la marca de agua mineral de Cristiano Ronaldo.

Al parecer, los mensajes llegan de diferentes números, pero con el mismo texto. Ante las varias personas que se acercaron para comentarle lo sucedido, Michelle decidió denunciar ante las autoridades.

“Me llamó un subintendente, me está ayudando y me dijo: ‘Hay que hacer la denuncia, porque si roban a alguien, también cae la responsabilidad sobre usted. Hay que hacer el denuncio, hacer todo el proceso, mandar el correo con todos los hechos’”, comentó la artista.

Hasta el momento, ninguna persona ha caído en la estafa, según cuenta Gutty. Sin embargo, ya ha aumentado el número de personas a las que le llegan estos mensajes, incluso, dijo que han intentado estafar a personas fuera del país. “Me preocupa, porque hoy estamos a un ‘click’ de dar dinero, independientemente en dónde vivamos”.

¿Cómo denunciar delitos cibernéticos?

Ingrese aquí para registrar su denuncia

Seleccione la opción ´Denuncia Virtual´

Lea atentamente los términos y condiciones

Seleccione la categoría ´ Delitos Informáticos´ , continúe y si tiene alguna duda consulte la normatividad.

Confirme si los hechos o no han sido puestos en conocimientos de una autoridad, si es así tenga los datos a la mano (Entidad o Autoridad, Departamento, Ciudad, Fecha de la denuncia y el número de la Denuncia o SPOA) , si no continúe con el proceso de denuncia

Realice el diligenciamiento de los Datos del denunciante y demás información que solicite la plataforma.

Le puede interesar: Actriz Natalia Durán estuvo enterrada por 12 horas, esto contó.