Álvaro García: “Una vez periodista, siempre periodista”

Álvaro García ha ganado el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar seis veces. / Cortesía: RTVC

Su nombre está ligado a la creación de varios medios de comunicación. ¿Cuál cree que es su aporte al periodismo colombiano?

He sido muy afortunado de poder ejercer el periodismo a lo largo de estos años en distintos medios de comunicación. Lo que tienen en común la mayoría de mis participaciones en estas empresas y espacios periodísticos ha sido la creación de proyectos y eso es algo que realmente disfruto. En el caso de RTVC, la satisfacción es muy grande por el carácter social de nuestro trabajo.

¿Extraña el periodismo o tiene tiempo de ejercerlo como le gusta?

Una vez periodista, siempre periodista. Digamos que lo ejerzo de distintas maneras. Hace un año pusimos al aire RTVC Noticias y si bien no me involucro en el día a día del noticiero, tuve la responsabilidad de estar al frente de la implementación de este proyecto tan importante para los colombianos. Adicional a eso, estoy conduciendo el programa de entrevistas “Conectados con Álvaro García”, que se emite por Señal Colombia los domingos a las 7:30 p.m., en el que llevamos a los colombianos personajes, historias y momentos coyunturales; con un tono informal, conversado, amable y cercano. Espero volver a escribir muy pronto.

(Le recomendamos: Natalia Durán, una historia de perdón y resiliencia)

En los últimos años RTVC estuvo en el centro de polémicas, pero ahora las noticias están enfocadas en los galardones de los Premios India Catalina o el Frailejón Ernesto Pérez. ¿Cómo fue la estrategia para cambiar la perspectiva?

Estos resultados tan positivos son producto de un trabajo enfocado en los intereses de los ciudadanos. La modernización del sistema y el trabajo conjunto con los diferentes actores de la industria a través de herramientas tan importantes como el mercado de coproducción han permitido que RTVC se destaque y sea un aliado clave del sector para continuar produciendo y entregándoles a los colombianos contenidos de calidad.

¿Cómo se cautiva a la audiencia?

Lo primero que hay que hacer es entender sus intereses y necesidades y a partir de eso poner a su disposición contenidos innovadores. En RTVC trabajamos permanentemente en eso y los resultados son muy halagadores. Tenemos por ejemplo Emma Reyes, que ganó el premio a mejor serie o telenovela en los India.

¿Cómo afrontan el éxito de Frailejón Ernesto Pérez? ¿Estaban preparados para la viralidad?

Para nosotros en RTVC y para nuestros amigos de la casa coproductora Piragna es muy grato el éxito de Frailejón. Las redes sociales han sido un gran complemento para que Frailejón y Cuentitos Mágicos sean hoy mucho más conocidos. No es muy usual que un personaje con un mensaje tan positivo como el que tiene Ernesto Pérez, sobre el cuidado del agua y el medio ambiente, tome tanta fuerza en las redes y lo hemos logrado.

(Puede leer: Daisy Torres, sin miedo a emprender)

¿Cómo fue el cambio de trabajar en comunicaciones con propósitos políticos en la presidencia a trabajar en comunicaciones con un propósito más social en RTVC?

Dos experiencias distintas igual de gratificantes. En RTVC hemos avanzado en temas muy importantes que nos deben hacer sentir orgullosos del sistema de medios públicos que tenemos en el país. Hemos enfocado nuestros esfuerzos en la modernización de la empresa en general. Fortalecimos todo el sistema informativo del que hacen parte radio, televisión y las plataformas digitales, adecuamos los estudios de televisión que nos han permitido incrementar en un 45 % las horas de producción propia y la infraestructura que hemos desplegado nos permite llegar hoy al 93 % de la población colombiana.

Durante su gerencia se creó RTVC Noticias, que generó suspicacias debido a la cercanía con el gobierno Duque. ¿Sigue pensando que Colombia necesita un noticiero como este?

Un año después del lanzamiento de RTVC Noticias, estamos aún más convencidos. Una gran parte del país no recibía ningún tipo de oferta informativa y estar enterados de lo que pasa en Colombia es un derecho de los ciudadanos. Nosotros, como medios públicos nacionales, somos los llamados a cubrir esa necesidad y lo hemos hecho con total responsabilidad y respeto con los ciudadanos y con algo muy importante que no tiene otro noticiero: el enfoque regional, no solo lo que sucede en Bogotá.

¿Cuál es el siguiente paso que deberían dar la radio y televisión públicas?

RTVC es un motor y un aliado muy importante de toda la industria audiovisual del país. Tenemos que continuar fortaleciendo ese camino y avanzando en la modernización del sistema y en el conocimiento de las audiencias, para que cada vez más colombianos, que son nuestra razón de ser, se enganchen con nuestra programación en todos nuestros medios y plataformas.

(Le puede interesar: “Maluma 2.0″, la escultura de cera por Madame Tussauds para Colombia)

¿Qué sigue en su carrera?

Estoy dedicado en cuerpo y alma a RTVC, concentrado en hacer esta tarea al frente de los medios públicos con la mayor concentración. Tenemos aún muchas cosas por hacer y muchos proyectos para este año que demandan todo nuestro esfuerzo. Ya miraremos más adelante qué otras cosas hacer. Siempre hay ideas.