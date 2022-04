Daisy Torres, sin miedo a emprender

Daisy Torres asegura que una de las innovaciones en su emprendimiento es la aplicación del concepto de "Spa bosque". / Archivo Particular

¿Cómo nació Kalika Spa y qué la inspiró a crear este espacio?

Ese lugar se forjó con mucho esfuerzo, fueron cuatro meses sin descansar, de domingo a domingo, y me tocó pintar, cortar, decorar y adecuarlo acorde con las exigencias de la Secretaría de Salud. Mi sueño no estaba completo aún, porque siempre quise un lugar grande, integral, con todos los servicios, y eso siempre retumbaba en mi corazón, pero eso se esfumó cuando nos enfrentamos a la pandemia del covid-19. Todo este caos llegó justo cuando cumplí un año en el mercado, y me vi obligada a cerrar el spa por cinco meses… pensé que era el fin, pero en medio del caos siempre pensaba en reinventarme.

¿Qué hizo mientras el spa cerró por la pandemia?

Creé un canal en Youtube, en el que enseñaba a las mujeres a cuidarse y hacerse masajes reductivos, todo eso con el fin de mantener contacto digital con mis clientes, lo que fue todo un éxito. Hoy el canal tiene más de cuatro mil seguidores, algo que agradezco muchísimo, y cada día crece más. Volvimos a abrir en agosto de 2020 con ventas difíciles, los clientes tenían miedo de salir, había picos de contagios, y en días en los que no podíamos abrir me tocó llegar a recoger el dinero de los cinco meses de arriendo, servicios y demás... pensé que no lo lograríamos.

Sabemos que existe una alta demanda de spas en la ciudad y el país, ¿por qué considera que Kalika Spa hace la diferencia?

Son varios motivos que vale la pena mencionar: somos el único “spa bosque” sin salir de Bogotá, además somos un spa sensorial, en donde desde que el cliente llega a la puerta nuestro aroma exclusivo frutal lo atrapa y relaja, de tal manera que se desconecta, y nuestro sonido ambiental es 100 % relajante y se complementa con el sonido de nuestros pajaritos. Precisamente por ser un bosque tenemos mucha flora y ese toque mágico de fauna, con diferentes colibrís, aves que tienen sus nidos y polluelos allí, sin duda es maravilloso. Somos un spa legalmente constituido y con respaldo médico.

Cuéntenos un poco sobre la experiencia de los clientes que asisten al lugar...

En tres años en el mercado la aceptación por parte de nuestros clientes ha sido increíble, y amamos tanto lo que hacemos, que eso se ve reflejado en sus opiniones, como se puede constatar en google business, somos un spa 4,7 estrellas, y eso nos hace felices, avala nuestros servicios y resultados. En nuestras redes sociales también se pueden validar algunos de sus testimonios en videos.

¿Por qué cree que es importante que tanto hombres como mujeres asistan a estos espacios de relajación y se dediquen tiempo para ellos mismos?

Kalika Spa es un lugar para todos: mujeres, hombres, familias e incluso menores de edad, con previa autorización y acompañamiento de sus padres. Dedicarnos a estos espacios de relajación es muy importante, porque está confirmado científicamente que nuestros cuerpos albergan emociones a veces no tan sanas, y si las liberamos, quitamos cargas innecesarias a nuestro cuerpo.

¿Cuáles fueron los retos más grandes a la hora de fundar el spa?

El reto más grande, sin duda alguna, fue lanzarme a este emprendimiento sola y sin mentoría. Tuve que pintar, cortar, decorar, capacitar, armar equipo y cartera de clientes, y luego de que todo marchaba bien y empezáramos a ver el fruto del esfuerzo, llegó el covid-19. Pensé que no sobreviviría porque tuve que cerrar seis meses con las cuentas corriendo, pero me reinventé y empecé a crear contenido en Youtube, eso me ayudó mucho.

¿Por qué asistir a este tipo de lugares tiene que ver con la autoestima y la somatización del estrés?

La belleza ya dejó de ser todo lo armónico, o todo lo que guarda proporciones… ahora es más subjetiva, y eso es lo que respaldamos en Kalika Spa. Amamos trabajar con mujeres reales, auténticas y muchas veces inseguras, y te puedo decir que el 90 % de las clientes que llegan tienen alguna inseguridad sobre su cuerpo. Estoy hablando de mujeres de todo tipo de contextura, esto obviamente indica que buscamos en todo momento la perfección basándonos en estereotipos que de alguna manera nos han vendido, y acá lo que buscamos es recordarles lo hermosas que son… las hacemos sentir bellas.

Según su experiencia, ¿cuáles son los desafíos de emprender en Colombia?

Un gran reto es el no tener acompañamiento y asesoría de expertos, ya que quien emprende genera empleo… también está la competencia desleal, la sostenibilidad financiera, la incursión en el mundo digital, pero sobre todo consolidar el emprendimiento en empresa, teniendo en cuenta el margen de los impuestos en Colombia.

¿Qué oportunidades laborales les brinda Kalika a las mujeres para crecer como profesionales?

Actualmente somos seis personas, pero próximamente vamos a ampliar el grupo de profesionales, ya que nos llegan nuevos equipos estéticos de punta y con ellos nuevos servicios, como la depilación láser. En cuanto a oportunidades, siempre estamos recibiendo hojas de vida para que apenas se presente una oportunidad podamos llamarlas. A nuestro equipo de trabajo actual nos gusta capacitarlo constantemente, tenerle buenos ingresos salariales, buenos turnos y descansos, adicional a impulsarlo a cumplir sus sueños, y que Kalika sea cómplice de eso.