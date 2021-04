Alyssa Winans: especialista en “doodles”

La ilustradora y diseñadora estadounidense se encargó de la creación del “doodle” que Google tendrá durante toda la jornada del 28 de abril en homenaje al arquitecto Rogelio Salmona, por su aniversario 92 de nacimiento.

¿Por qué Google consideró importante dedicarle un “doodle” al arquitecto Rogelio Salmona?

Cada año, el equipo de doodles intenta encontrar personajes representativos con un significado relevante para cada uno de los países que utilizan el buscador de Google en el mundo. Vemos a Rogelio Salmona como un catalizador e impulsor del renacimiento de Bogotá en las últimas décadas, gracias a sus aportes arquitectónicos, y por eso lo consideramos alguien para recordar a través de este doodle, que encontrarán durante todo el miércoles 28 de abril.

¿Qué fue lo que más la inspiró para diseñar el “doodle” en homenaje a este personaje?

Los elementos que más me inspiraron fueron, precisamente, sus obras. La arquitectura es un arte y sus edificios realmente lo confirman. Tuve que investigar un poco sobre su trayectoria y sus principales creaciones, para descubrir la maravillosa forma en que este artista, a través de la arquitectura, supo aprovechar un material tan sencillo como el ladrillo rojo.

¿Cómo fue el proceso creativo para realizar este “doodle”?

Comencé a analizar algunas de sus obras principales, como el Centro Cultural Gabriel García Márquez y los edificios de las Torres del Parque, para encontrar elementos comunes que pudieran ayudarme a hacer un mejor diseño. Al hacerlo, descubrí que Salmona se inclinaba mucho por crear espacios circulares o semicirculares y decidí mezclar esta característica con nuestro logo de Google.

¿Qué aspectos encontró en la propuesta arquitectónica de Rogelio Salmona?

Personalmente, creo que es hermoso. Mirar su trabajo me da una sensación de paz. Me encanta que sus edificios estén bien diseñados no solo desde una perspectiva 3D, sino también desde un enfoque 2D.

¿Qué lo hace especial?

Las formas de cada lado de sus edificios, cuando se aplanan, se sienten equilibradas. Creo que también tenía una alegría con sus formas que se siente única.

¿Cuál es la diferencia entre diseñar una pieza tradicional y crear un “doodle”?

Para mí, la audiencia de un doodle es mucho mayor que la de la mayoría de las ilustraciones, por lo que tengo que pensar con mucho cuidado cómo será percibido. A menudo, con los doodles, también estoy celebrando la vida de alguien, por lo que tomo un cuidado extra para ser lo más respetuosa posible y hacer que el arte sea lo más genuino y relevante teniendo en cuenta lo que sabemos sobre su vida.

¿En qué otros “doodles” inspirados en artistas ha trabajado usted?

Tuve el honor de trabajar en doodles para artistas como Raúl Soldi, Fatima Baya Haddad y Mohammed Ghani Hikmat, por nombrar algunos. Siempre es un placer explorar el trabajo de creadores tan increíbles.

¿Cómo terminó siendo una artista especializada en “doodles”?

De hecho, respondí a la aplicación que puso en redes sociales un artista de doodles. Más tarde, fui entrevistada y me uní al equipo de doodles y ahí trabajo de tiempo completo.

¿Cuáles son las influencias?

Me encantan los patrones, la ilustración surrealista y fantástica, así que creo que esas categorías dicen mucho de mi trabajo.

¿Cuáles son sus proyectos?

Aparte de los doodles, trabajo principalmente en encargos de portadas de libros y proyectos personales en pluma y tinta. También he pasado los últimos años aprendiendo a animar con mis compañeros de equipo, así que también estaré practicando con pequeñas animaciones.