Amaia Montero reaparece tras estar internada en una clínica, ¿qué le pasó?

Amaia Montero, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, reaparece después de estar internada un mes en una clínica en España. Foto: Archivo Particular

Amaia Montero fue integrante de la agrupación de pop rock española La Oreja de Van Gogh durante los primeros once años de formación de la banda, retirándose en 2007 para empezar su carrera de solista.

A mediados del mes de octubre, Montero creó cierta incertidumbre y preocupación a sus fanáticos luego de que en Instagram subiera una foto donde su rostro expresaba tristeza y cansancio. Además, la descripción que acompañaba la imagen no fue nada alentadora.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”.

Luego de esta publicación, la cantante desapareció de las redes sociales por varias semanas, y solo se sabía de su estado de salud por fuentes cercanas a la familia de Amaia Montero que aseguraban que todo “estaba bien”.

Siendo así que ahora, la revista Lecturas de España, ha publicado recientemente unas fotos donde se ve a Amaia Montero saliendo de la Clínica Navarra en Pamplona, España, donde su semblante se ve serio mientras va caminando.

Los pilares en esta etapa de recuperación de la exvocalista de La Oreja de Van Gogh han sido su madre, Pilar; y su hermana, Idoia. Esta última había declarado hace un mes lo que todo el mundo suponía que estaba sucediendo, que la artista no estaba pasando por un buen momento.

También declaraciones de la revista española, Semana, aseguraron que Amaia Montero se encuentra rodeada de sus amigos y familiares, quienes han estado en cada paso de todo el proceso de recuperación. “Ahora se encuentra mejor y ha vuelto a casa, donde se termina de recuperar”, señaló el medio.

Amigos y otros seres queridos de la cantante se han pronunciado sobre la recuperación de la intérprete de “Rosas”, como su exnovio Gonzalo Miró quien dijo: “Yo a Amaia le tengo mucho cariño, ya lo sabéis. Es una gran persona con un corazón que no le cabe en el pecho. Todos tenemos malas épocas”.

¿Por qué Amaia Montero se fue de La Oreja de Van Gogh?

Amaia Montero perteneció a la agrupación La Oreja de Van Gogh desde sus inicios en 1996 hasta 2007 cuando decidió retirarse de la banda a seguir su carrera como solista.

Junto a La Oreja de Van Gogh, la artista española grabó grandes éxitos como “Rosas”, “La Playa” y “20 de enero”, sencillos con los cuáles también recibieron reconocimientos en los Latin Grammy y en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

Su salida de la banda estuvo permeada por supuestas diferencias que ella tuvo con el guitarrista Pablo Benegas y que la cantautora ha negado en varias en ocasiones.