Monja que ganó “La voz” dejó los hábitos y tuvo un radical cambio de ‘look’

Sor Cristina Scuccia ganó el concurso musical "La voz" en Italia en 2014. Foto: Agencia EFE

Cristina Scuccia, la monja que ganó el concurso de “La Voz” en Italia en 2014, anunció en una entrevista que se retira de la vida religiosa, por la que fue reconocida durante el transcurso del programa.

Scuccia había sorprendido a los jueces del concurso musical con su poderosa voz mientras cantaba “No One” de Alicia Keys durante las audiciones a ciegas. Su video se hizo viral en menos de una semana con más de 90 millones de vistas.

Durante su estadía en el concurso, la participante fue guiada por el cantante italiano J-Ax y cantó temas como “La copa de la vida” de Ricky Martin y “Can’t get you out of my head” en compañía de Kylie Minogue en la final del programa.

Después de su paso por “La voz” Italia, Cristina participó en musicales como “Titanic” y “Sister Act”, una obra donde varias monjas se unen a cantar, sin dejar de lado sus obligaciones en la Congregación de Hermanas Ursulinas de la Sagrada Familia.

Después de algunas presentaciones, Sor Critiana regresó de lleno a la vida religiosa y no se sabía nada de ella hasta este fin de semana.

Cristina reapareció en una entrevista con un traje rojo, el cabello suelto y un piercing en la nariz al programa italiano “Verissimo” del Canale 5, y anunció que después de meditarlo, decidió que se retira oficialmente de la vida religiosa de la cual había hecho parte desde hace 15 años.

“Elegí seguir mi corazón sin pensar en lo que la gente diría de mí. Di un salto al vacío”, señaló Scuccia en el programa. La exparticipante de “La voz” también agregó que no se alejaría de su fe ni de su creencia: “Sor Cristina está dentro de mí. Soy la que soy gracias a sor Cristina”.

Parte de la toma de esta decisión fue la bomba mediática en la que se había convertido Sor Cristina, “el cual fue el motor de muchos interrogantes”. La artista también comentó que ya no se sentía dentro de sí misma cuando usaba sus vestiduras religiosas.

Durante pandemia, Cristina Scuccia tomó la decisión de retirarse y necesitó ayuda profesional con un psicólogo “para salir de esa oscuridad” en la que se encontraba. No ha sido fácil, pero se siente orgullosa de tomar este camino.

Actualmente, Cristina se encuentra trabajando como mesera en España mientras se va haciendo espacio dentro del mundo de la música y empieza a preparar nuevos proyectos artísticos.

¿Quién es Cristina Scuccia?

Cristina Scuccia tiene actualmente 34 años y alcanzó la fama en 2014 luego de que su presentación de “No One” de Alicia Keys en las audiciones a ciegas del concurso “La voz” Italia, se hiciera viral con más de 90 millones de visitas en una semana.

Sor Cristina, como era conocida en ese entonces, hacía parte de la Congregación de Hermanas Ursulinas de la Sagrada Familia en Italia, de la cual había hecho parte desde los 19 años.

La ahora exmonja siempre tuvo gran interés por las artes y estuvo perfeccionando sus dotes en la en la academia de espectáculo “Star Rose Academy” de Roma de 2009 a 2011. Su profesor de canto fue el cantautor Franco Simone e hizo su debut televisivo en junio de 2012, en el programa “Dizionario dei sentimenti”.