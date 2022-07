Amber Heard solicita que la sentencia en el juicio con Johnny Depp sea anulada

Los abogados de Amber Heard afirman que Depp y su equipo no pudieron demostrar que hubiera sufrido daños financieros o de reputación real como resultado del artículo de opinión que escribió la actriz en el diario The Washington Post. Foto: EVELYN HOCKSTEIN / POOL

Los abogados de la actriz Amber Heard han pedido a la justicia estadounidense que anule la sentencia que se le impuso en el juicio por difamación de su exesposo Johnny Depp y que ordene la celebración de un nuevo proceso, informan medio locales.

Según la apelación presentada por el equipo legal de la actriz ante el juzgado de Fairfax, en Virginia, el pasado 1 julio, los abogados de la actriz afirman que los daños reconocidos a Depp por la publicación de un artículo en el que Heard decía, sin citar a su exesposo, haber sido objeto de violencia sexual fueron excesivos y no estaban respaldados por las pruebas del juicio.

También acusan al protagonista de “Pirates of the Caribbean” (”Piratas del Caribe”) de no haber cumplido los requisitos legales para demostrar que hubo voluntad maliciosa real, ya que las pruebas respaldaban la creencia de Heard de que fue una “víctima de abuso a manos del Sr. Depp”.

Las dos estrellas de Hollywood fueron declaradas responsables de difamación entre ellos en el juicio celebrado el pasado mes, pero el jurado otorgó una indemnización de 10,3 millones de dólares en daños a Depp y solo de 2 millones a Heard.

Los abogados de Heard también afirman que Depp y su equipo no pudieron demostrar que hubiera sufrido daños financieros o de reputación real como resultado del artículo de opinión que escribió Heard en el diario The Washington Post, que fue la base sobre la que se sostuvo el caso.

Además, el equipo legal sostiene que hubo errores en la información sobre alguno de los miembros del jurado que actuaron en la vista.

El miembro número 15 del jurado aparentemente nació en 1970, no en 1945, señalan sus abogados, que cuestionan si el jurado fue debidamente investigado o calificado para actuar como tal.

La sentencia emitida por unanimidad del jurado el pasado 1 de julio sostiene que tres frases escritas por Heard en su artículo de opinión publicado en 2018 por el diario The Washington Post le difamaban, aunque también el actor difamó en una ocasión a su exmujer.

El jurado de uno de los juicios más mediáticos del país en los últimos años, después de tres días de deliberaciones, consideró que estas tres afirmaciones eran falsas y fueron escritas con el objetivo de difamar al famoso actor, a pesar de que la columna no mencionaba en ningún momento el nombre de Depp.

El actor pedía a su expareja 50 millones de dólares por daños y perjuicios, aunque finalmente la actriz deberá pagar 10.350.000 de indemnización.

Por su parte, Heard respondió con una contrademanda en la que alegaba que el actor había impulsado una campaña de difamación en su contra y le reclamaba 100 millones.

Sobre la contrademanda, el jurado consideró que Depp difamó en una ocasión a la actriz y Depp deberá pagarle 2 millones de dólares como compensación.