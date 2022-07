“Puso en peligro mi vida”: Travis Barker de Blink-182 reveló detalles de su salud

Travis Barker (Blink-182) y Kourtney Kardashian se casaron en mayo en Portofino-Italia. Foto: Cortesía: AFP

Travis Barker y Kourtney Kardashian, quienes se casaron en mayo, publicaron en redes sociales opiniones y reflexiones sobre la reciente hospitalización de Barker.

(Le puede interesar: J Balvin se accidentó y resultó con la mano enyesada)

“Fui a una endoscopia el lunes sintiéndome muy bien”, escribió Barker en una nota publicada en sus stories de Instagram. “Pero después de la cena, desarrollé un dolor insoportable y he estado hospitalizado desde entonces”.

Anteriormente, Barker había sido intervenido quirúrgicamente en 2018 por unos coágulos de sangre que habían aparecido en sus brazos y desde entonces no había sido hospitalizado.

El baterista de Blink-182 explicó que durante su endoscopia, le extirparon “un pólipo muy pequeño justo en un área muy sensible, generalmente manejado por especialistas, que desafortunadamente dañó un tubo de drenaje pancreático crítico”.

“Esto resultó en una pancreatitis grave que puso en peligro mi vida”, escribió. “Estoy muy, muy agradecido de que con el tratamiento intensivo actualmente estoy mucho mejor”.

(Le recomendamos: La historia detrás de “Mi bebito Fiu Fiu”, ¿las pruebas de una infidelidad?)

La empresaria y protagonista de “Keeping Up with the Kardashians” describió estar “agradecida con Dios por curar a mi esposo” y “por todas sus oraciones por él y por nosotros, por la abrumadora efusión de amor y apoyo”.

“Estoy tan conmovida y agradecida”, escribió Kardashian. “Estoy muy agradecida con nuestros especialistas, médicos y enfermeras en Cedars-Sinai por cuidar tan maravillosamente de mi esposo y de mí durante nuestra estadía”.