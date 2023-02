Ana Gabriel habló de política en pleno concierto y luego se disculpó, ¿qué dijo?

La intérprete de canciones como "Simplemente amigos" y "Talismán" fue abucheada en medio de uno de sus conciertos. Foto: Tomado de Instagram: @anagabrieloficial

El pasado sábado 25 de febrero la cantante mexicana Ana Gabriel vivió un incómodo momento en medio de un concierto en Los Ángeles, California. La artista fue abucheada por los asistentes del show luego de abordar temas políticos, en específico, de la situación en la que se encuentran Venezuela y Cuba.

“Estoy hablando de una defensa de nuestras naciones que necesitan la libertad total. No soy política, soy una cantante, pero una cantante que entiende el dolor de cada nación, por eso no he vuelto a Venezuela, por eso no he podido ir a Cuba”, dijo la cantante.

El discurso no fue bien recibido por parte de sus fanáticos, quienes le empezaron a gritar que se dedicara exclusivamente a cantar y no hablara de política. La artista se enfureció en medio de la presentación y respondió que no estaba dispuesta a callarse frente a estos temas.

“Siempre me piden que cante, a eso vengo, a cantar, pero un cantante no se vale nada más de cantar, se vale también defender las naciones a donde llega y yo he tenido la fortuna de llegar a Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador, Argentina, tengo el derecho cuando tengo el micrófono. Voy a defender a Latinoamérica hasta donde me sea posible, así como defiendo a México, les guste o no. Es cierto que pagaron para escucharme cantar, si no quieren escucharme hablar, muy facilito, pongan el CD en su casa y ya no me van a escuchar hablar”, expresó.

La cantante mexicana Ana Gabriel aseguró que no ha vuelto a Venezuela, Cuba y Nicaragua por la falta de libertades: "Soy una cantante que entiende el dolor de cada nación y siempre voy a defender a Latinoamérica..." pic.twitter.com/J2T71Y5AQD — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) February 27, 2023

Sin embargo, horas después del concierto, la cantautora publicó un mensaje en sus redes sociales ofreciendo disculpas al público que fue a “pasársela bien” en el concierto. También dijo sno sentirse bien como persona ni como artista.

“Parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante, me desequilibró como artista. En 48 años de carrera jamás me había pasado esto, y asumo mi responsabilidad, pero no puedo aceptar faltas de respeto cuando lo único que traigo conmigo es mi voz, mi canto, mi amistad y mis bendiciones. Quiero decirles que ahora mismo no me siento bien como ser humano y mucho menos como artista”, escribió la intérprete de “Simplemente amigos”.

A pesar de hoy en este primer concierto salí a dar todo como acostumbro, esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante, me desequilibró como Artista, en 48 años de carrera jamás me había pasado esto, y asumo mi responsabilidad pic.twitter.com/56QXC6L5x3 — Ana Gabriel (@ANAGABRIELRL) February 26, 2023

¿Ana Gabriel se retira de los escenarios?

En el concierto que tuvo lugar en el recinto deportivo The Forum, de la ciudad de Inglewood, perteneciente al Condado de Los Ángeles, California, la cantante anunció que está próxima a dejar los escenarios tras 48 años de carrera artística.

“Quiero decirles que pronto dejaré los escenarios y no está muy lejos porque estoy cansada, porque tengo el derecho de vivir, de disfrutar a mi familia, de otra manera”, contó.

La noticia conmocionó a sus seguidores alrededor del mundo. Sin embargo, y pese a anunciar su inminente retiro, la cantante, que ha conquistado la fama con canciones como “Quién como tú”, “Simplemente amigos”, “Es demasiado tarde”, “Mi talismán”, entre otras, aún tiene varios conciertos programados en Estados Unidos y en Europa, en el marco de su gira “Por Amor a Ustedes World Tour”.

