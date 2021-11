Andrés Motta y el juego serio de emprendimiento

¿Qué es el Game Changers Fest?

Game Changers es un movimiento que tiene como objetivo promover la cultura del emprendimiento. Busca enseñarle a todo aquel que quiera aprender cómo se hace un emprendimiento y cuáles son los hábitos, las rutinas, los valores y las virtudes de un emprendedor de éxito.

(Lea también: Mario Hernández: “Si uno tiene hambre, sale adelante”)

¿Cuáles son los objetivos de este movimiento?

Creo que una persona puede saber mucho de técnicas y estrategias de negocios, pero si su parte personal, sus costumbres y hábitos no están alineados con esos propósitos, es muy difícil entrar en este ritmo y los resultados van a ser limitados. Por ello, es importante, revisar desde la hora a la que te levantas, cómo te cuidas, qué comes, si te ejercitas, de qué tipo de personas te rodeas, qué contenidos consumes, etc. Y el Game Changers Fest, justamente busca eso, enseñar cultura del emprendimiento, a soñar en grande y cambiar el juego.

¿Quiénes harán parte del Game Changers Fest 2021?

Hemos procurado contar con algunos de los mejores de cada área en el mundo. Este año tendremos una nómina de lujo, de la cual nos sentimos muy orgullosos, encabezada por Steve Wozniak, cofundador de Apple Computers y exsocio de Steve Jobs, quien dará una charla principal sobre su experiencia en la fundación de Apple, cómo mantener la innovación y la creatividad en los negocios, el futuro de la tecnología y de la criptomoneda. También nos acompañará Grant Cardone, uno de los principales mentores del festival. Es un magnate estadounidense, conferencista, capacitador de emprendedores y número uno en marketing en el mundo. También tendremos a otros invitados especiales.

(Le recomendamos: Juan Pablo López, el buen paso de una Bienal de Danza)

¿Cómo fue la vinculación al evento de Steve Wozniak, cofundador de Apple?

Quisimos tener líderes de Silicon Valley, el referente tecnológico del mundo, e indudablemente Steve Wozniak es uno de sus padres fundadores. Por eso decidimos buscarlo e invitarlo a nuestro festival. Desde que invitamos a Steve a hacer parte del Game Changers Fest, a él le gustó mucho el proyecto, pero antes de confirmar su participación, solicitó mucha información sobre la situación de Colombia en materia de emprendimiento.

¿Qué papel puede jugar el emprendimiento en un país como Colombia?

El emprendimiento es vital para Colombia. Esa es una de las banderas de nuestro movimiento. El emprendimiento es lo que puede mover una economía. Es la creatividad dispuesta a crear empleos, prosperidad, bienestar y soluciones para todo el mundo. Por esto, es fundamental sembrar la cultura del emprendimiento desde edades tempranas. De manera absurda, desde niños nos enseñan a memorizar información que resulta inútil para nuestra vida, pero no nos incentivan a crear, a innovar.

(Le recomendamos: Jorge García Duque y la experiencia de un mercado gastronómico)

Usted es una persona reconocida de medios, ¿cómo se inició en este mundo del emprendimiento?

Después de mi carrera en los medios de comunicación (MTV, City TV, Caracol Radio, Todelar Radio), viajé a los Estados Unidos a estudiar marketing digital, tendencias de negocios digitales y producción audiovisual para internet. Y estando allá, aprendiendo de softwares y de plataformas tecnológicas, lo que más me cautivó fue toda la cultura del emprendimiento que se vivía alrededor de esto. Esto me dio una nueva forma de pensar, de ver los negocios, incluso, de ver la vida. Con esta influencia, me propuse traer esa cultura a mi país y en eso estoy desde 2013.

¿Cómo percibe el desarrollo del emprendimiento en Colombia?

Colombia tiene un potencial muy importante, representado en su cultura, en su creatividad y en el empuje de su gente. Y estos, en definitiva, son para mí los insumos esenciales del emprendimiento, cuyo escalamiento en el país en los últimos años ha sido increíble.

(Le puede interesar: Mauricio Hoyos y la inversión con conciencia)

¿Cómo ser un emprendedor exitoso y no fracasar en el intento?

El emprendedor debe tener una combinación muy importante de habilidades de comunicación, de relacionarse y llevarse bien con los demás; hábitos y virtudes como la disciplina, la pasión, la resiliencia y la tenacidad; valores como la ética y la lealtad.

¿Cuáles son los próximos proyectos de Game Changers?

Si todo sigue mejorando con el tema de la pandemia, vamos a lanzar un festival 2022 presencial de tres días, con unos top speakers con los que ya estamos en conversaciones. Hemos lanzado Game Changers School, una iniciativa para promover la cultura del emprendimiento en colegios, en los cursos finales de secundaria. Este es un proyecto con el que creemos que podemos aportar bastante a nuestra sociedad, sembrando esa semilla en los jóvenes.