Andrés Prieto, sin barreras para crear en inglés

Estudió marketing y trabajó en el área empresarial, ¿por qué se aventuró en las redes sociales?

Una de mis metas profesionales era desarrollar mi potencial creativo, y la creación de contenido me ha ayudado a perseguir ese objetivo. Una idea que nació para ayudarles a mis amigos a aprender inglés se ha transformado en la posibilidad de conectar con una comunidad de millones de personas alrededor del mundo, y es un privilegio poder ser parte de su proceso de aprendizaje.

Con tantos temas que se hablan en redes, ¿por qué tomó la decisión de hacer tutoriales para enseñar inglés?

Todo nació del deseo de que mis amigos aprendieran inglés para que pudiéramos viajar y disfrutar las mismas oportunidades al hablar este segundo idioma. Les recomendé que buscaran contenido en Youtube, pero ellos me decían que este era aburrido y era lo mismo que en un salón de clases o educación tradicional, así que empecé a enseñarles a mi manera. Fueron mis amigos quienes me sugirieron crear mi canal de Youtube “Andrés en inglés”.

¿Por qué a usted se le denomina “creador de contenido” y no influenciador?

A mí me apasiona crear contenido en cualquier plataforma que permita expresar mi creatividad. No siento que tenga que escoger, porque creo que un creador de contenidos influencia a su audiencia. En mi caso como @andreseningles, dado que tengo un nicho específico, pienso que puedo ser más denominado como creador de contenidos, pero igualmente siento que el vínculo con mi comunidad me permite evolucionar constantemente el tipo de contenido que creo para ellos.

¿En qué se basa para diseñar sus tutoriales?

En mi experiencia como latino, que entiende las barreras de los hispanohablantes (especialmente adultos). Llevo cinco años viviendo en Nueva York, hablando inglés todos los días y he encontrado trucos, tips y secretos que uno a uno me han permitido desarrollar confianza al hablar inglés y que no necesariamente es la educación tradicional que nos enseñan en la escuela. “Andrés en inglés” se trata de cómo pronunciar mejor, superar errores comunes y poder desbloquear su voz en inglés.

¿Cómo es la experiencia de ser un “personaje” colombiano de las redes viviendo en Nueva York?

En Nueva York cada uno está en su cuento y el foco es el trabajo y aprovechar las oportunidades que la Gran Manzana presenta. Aquí hay un sinnúmero de talentos y personajes creativos con los que puedes expandir tu imaginación, y eso es lo que realmente me enamora de la ciudad: la creatividad y las personas con calidad artística.

Su cuenta de Tik Tok ya tiene más de dos millones de seguidores, ¿cómo se ha dado el crecimiento en esta red?

En marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia, y creo que esa fue una gran ventana para crear contenido. Traté de crear contenido original, usando humor y tratando de facilitar la forma en que se aprende este segundo idioma de una manera fácil de entender. Lo llamo “desmenuzando el idioma”, porque trato de explicar esos pequeños detalles que pueden ayudarte a ser fluido en inglés, en menos de un minuto, en Tik Tok.

¿Por qué y cómo fue contactado por Tik Tok para probar su nueva funcionalidad?

Eso fue gracias al lanzamiento de mi curso “Desbloqueando tu voz en inglés”, en marzo de este año; la gran acogida y el resultado en ventas, sumado al número de suscriptores que tengo en mi cuenta y la afinidad de mi contenido educativo, me dieron la visibilidad suficiente para que me escogieran para probar su nueva herramienta de comercialización.

¿En qué consiste esta funcionalidad de Tik Tok?

Se trata de poner y activar links en tus transmisiones en vivo, que se convierten en etiquetas con foto y título, y permiten realizar la compra de productos o servicios ofrecidos por el creador sin salirse de la transmisión en vivo.

¿Qué resultados ha obtenido?

Los resultados se vieron desde el primer día con esta nueva funcionalidad. En menos de 20 minutos pude realizar ventas por alrededor de $14 millones en mi primer en vivo. Es increíble el poder de las redes sociales y las posibilidades que nos están abriendo a los creadores de contenido de valor para monetizar, especialmente si lo haces en dólares.

¿Cuál cree que es el futuro de esta funcionalidad de Tik Tok?

Este es un game changer que revoluciona el comercio electrónico a través de las redes sociales. Además, genera un modelo muy rentable para creadores de contenido que quieran desarrollar sus productos monetizando su comunidad en Tik Tok.