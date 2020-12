Ángela Gómez, la voz hispana de “Ellas hoy”

La comunicadora, que celebra el séptimo aniversario del programa de la cadena France 24, cuenta cómo ha logrado en poco tiempo vincular temas como el feminismo y la actualidad internacional.

¿Cómo fue empezar en un programa como “Ellas hoy”, que habla de feminismo, y, al tiempo, relacionarlo con la actualidad internacional?

El feminismo hace parte de la actualidad internacional. Relaciono las historias de mujeres que han sufrido de violencia y las que lideran cambios o avances en el mundo. Al empezar en este programa también tuve que educarme para contar mejor los hechos.

Usted trabajaba en un medio de comunicación nacional antes de estar en la redacción de France 24. ¿Qué tan diferente es el ejercicio periodístico?

Es completamente diferente. Antes yo tenía una sección de noticias internacionales; es decir, que mi espacio era muy pequeño. En esta oportunidad estoy en un canal internacional con un programa a cargo. La sala de redacción es muy especial, ya que llegan periodistas de diferentes partes del mundo, no para hacer noticias de Colombia sino para América Latina en general. Hacer periodismo para una región hispana implica tener mayor conocimiento.

¿Cómo recibió la audiencia el programa “Ellas hoy”?

Ellas hoy es un espacio único en América Latina. Es común encontrar espacios que te hablan de mujeres, pero no de los derechos. Lamentablemente, todavía nos tratan como si los temas de mujeres fueran solamente estéticos o para pasar el tiempo. Tenemos que hablar sobre lo que nos pasa todos los días y lo que significa vivir en un mundo naciendo mujer. La mayoría se sienten identificadas porque no es la historia de una, ni de dos, sino de todas las víctimas de algún tipo de violencia, acoso o desigualdad.

El magazín tiene una presentadora para el público que habla inglés, otra para el público en francés, en árabe y en español. ¿Cuál es la responsabilidad de presentar este programa a la comunidad hispana?

Hay cosas que no están bien y no deberían pasar. Las noticias internacionales permiten ver el espectro de lo que sucede, no solo cosas malas sino también maravillosas. Mi tarea siempre será seguir informando y velando por los derechos.

El aniversario lo celebran con un especial dedicado a mujeres de la nueva generación feminista. ¿Cómo define hoy al feminismo?

Contrario a lo que muchas personas creen, el feminismo es la búsqueda por los derechos humanos y que tanto hombres como mujeres estemos al mismo nivel. Todas las mujeres deberían definirse a sí mismas como feministas. Seguimos en un mundo que fue pensado para dar tranquilidad a los hombres. Esto es algo que lentamente ha ido cambiando. No solo las mujeres deben estar al nivel de los hombres, sino los hombres al nivel de las mujeres en cualquier situación de la vida.

¿Cómo educar sobre feminismo en una sociedad construida sobre una base patriarcal?

Ha sido difícil, porque las propias mujeres no somos conscientes de que el mundo puede ser un poco más justo. Estamos acostumbradas a que nos maltraten, discriminen o que el trabajo del hogar es normal o que no debe ser remunerado. Hay un mensaje muy poderoso de culpabilidad hacia el abuso. Si te vistes de una forma es tu culpa que te maltraten o te abusen. Trabajamos para entender que ser mujer no es ser sujeto de abuso.

Últimamente su trabajo lo ha dedicado a las mujeres. Según lo investigado, ¿cuál sería ese punto de inflexión para que todas las mujeres, no solo algunas, disfruten igualdad social y laboral?

Tenemos que cambiar las mujeres y los hombres. Las mujeres somos las principales responsables de la crianza y al serlo estamos educando a hombres.

¿Se siente la diferencia de trabajar para un medio independiente?

Sí, es importante porque trabajo en un medio que no depende de la publicidad, ni de un gobierno de turno, sino de lo que para nosotros es noticia. Es importante que la gente conozca la agenda noticiosa que tratamos en nuestros programas. El periodismo debería ser un trabajo social y de educación.

¿Ha logrado ponerle su sello al programa?

Sí, aunque Ellas hoy nació en francés, en Colombia, por las condiciones sociales, lo hemos transformado en un programa más de entrevistas, mientras que en el programa de inglés, árabe o francés se dedican a sacar un noticiero de varios temas. Acá, por el contrario, cada semana trato un solo tema, para que sea más comprensible a la audiencia.

Hace poco emitió “Las Tesis: un grito colectivo contra la violencia de género en América Latina”. ¿Qué fue lo más interesante de realizar esta historia?

Es uno de los perfiles más interesantes que he hecho. Fue muy importante hablar con ellas, porque han sentado un precedente de protestas a favor de los derechos humanos en América Latina y en el mundo. “El no violador” es un himno replicado a lo largo del planeta.