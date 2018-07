Ante estreno de "House of Cards", Robin Wright se aleja del caso Kevin Spacey

EFE

"Kevin y yo nos conocíamos entre la acción y el corte y en los descansos, donde bromeábamos. (...) No conocía al hombre", dice la artista en entrevista con Today.

Robin Wright como Claire Underwood en sexta temporada de "House of Cards". Cortesía

Robin Wright habló por primera vez públicamente sobre Kevin Spacey, su compañero en la serie "House of Cards". "Kevin y yo nos conocíamos entre la acción y el corte y en los descansos, donde bromeábamos. (...) No conocía al hombre".

En una entrevista con el programa Today de la cadena estadounidense NBC, la actriz quiso dejar claro que no mantenía relación con Spacey fuera del plató de rodaje. "Realmente éramos compañeros de trabajo, nunca socializamos fuera de él".

Robin Wright no se había pronunciado hasta ahora sobre su compañero de rodaje, del que también destacó en la entrevista que, con ella, Spacey siempre fue "respetuoso y profesional". "Nunca fue irrespetuoso conmigo, esa es mi experiencia personal. Es lo único que siento que tengo el derecho de decir".

También resaltó su valía como actor y aseguró que, tras conocerse las múltiples acusaciones de abusos en su contra, todo el equipo de la serie se quedó sorprendido.

Y al ser preguntada sobre si se puso en contacto con Kevin Spacey cuando surgió el escándalo, afirmo que ni siquiera sabía cómo localizarlo.

En octubre de 2017, el actor Anthony Rapp acusó a Spacey de haber abusado de él cuando tenía 14 años.

Kevin Spacey reaccionó diciendo que no se acordaba, se disculpó si había tenido algún comportamiento inadecuado con Rapp y anunció que era homosexual, una declaración que generó muchas críticas, que fueron en aumento cuando se destaparon más casos de abusos en su contra.

Las acusaciones provocaron que la plataforma Netlfix, productora de "House of Cards", suspendiera el rodaje de la serie y despidiera al actor, que durante cinco temporadas interpretó a Francis Underwood, que comenzó siendo congresista para acabar como presidente de Estados Unidos.

Robin Wright interpreta a su esposa y, tras acabar la quinta temporada como sucesora de su marido en la Presidencia de Estados Unidos, se ha convertido en la protagonista única de la sexta entrega de la serie.

Sobre si Netflix actuó correctamente al despedir al actor, Wright aseguró no saber cómo responder a un caso así. "En aquel momento el shock fue tan intenso en todo el país, por muchas razones, muchas historias, mucha gente, creo que todo el mundo pensaba que lo más respetuoso era esperar un poco".

La actriz se refería al hecho de que Netflix primero decidiera suspender la serie y en un segundo momento despedir a Kevin Spacey.

Netflix decidió más adelante reanudar el rodaje de la sexta temporada, que será la última.

"Estamos muy agradecidos por haber podido completar la serie como estaba planeado". agregó la actriz.

La emisión de la entrevista con Wright coincide con la comparecencia hoy en un tribunal de Manhattan del productor Harvey Weinstein, por nuevos cargos de agresión sexual, violación y abusos.

Las acusaciones contra Weinstein fueron el inicio de una oleada de denuncias contra conocidos nombres de Hollywood, entre ellos Spacey, Dustin Hoffman, Louis C.K., Bryan Singer, Brett Ratner, John Lasseter o James Toback.