Víctimas de Harvey Weinstein le dicen "te tenemos"

EFE

La imagen del otrora poderoso productor de Hollywood Harvey Weinstein, compareciendo ante la Justicia en Nueva York generó toda clase de reacciones en las redes sociales, principalmente de quienes se han declarado sus víctimas y que ahora le advierten: "te tenemos". (Leer Harvey Weinstein se declarará "no culpable" por delitos de violación y agresión sexual).



"Te tenemos, Harvey Weinstein, te tenemos", escribió en Twitter la actriz Rose McGowan, quien está promocionando su libro "Brave", en el que describe la agresión sexual que presuntamente sufrió de parte Weinstein en 1997 durante el Festival de Cine de Sundance. (Leer La lucha de McGowan contra Weinstein llega a la televisión).





La también directora de cine independiente se refirió previamente en una entrevista en el programa "Today" al caso e indicó que Weinstein se "comió" gran parte de su vida. (Archivo Espías, dólares y amenazas: Así fue como Weinstein calló durante años su actividad sexual).



"Desde que salió la noticia (que lo señala de los abusos sexuales), a pesar de que su rostro está en todas partes, no he tenido una sola pesadilla por primera vez", agregó.



McGowan llegó a un acuerdo que le impedía denunciar lo sucedido, aunque desde octubre pasado, cuando los reportajes de The New York Times y The New Yorker revelaran las decenas de agresiones sexuales cometidas por Weinstein, ha sido una de las principales voces del activismo contra los abusos sexuales y el machismo en Hollywood. (Contexto Harvey Weinstein pagaba un millón de dólares a mujeres que acosaba).



La polvareda que ha levantado este caso ha sido tal que hasta el presidente estadounidense, Donald Trump, fue consultado sobre el tema.



"No estoy familiarizado con el caso", respondió Trump, quien, a renglón seguido, lo consideró "realmente muy malo".



A la ola de comentarios que ha recorrido desde el jueves las redes sociales se sumó la actriz estadounidense Annabella Sciorra, quien denunció haber sido violada en la década de los 90 por Weinstein en su propia casa y que asegura que el acoso se mantuvo "varios años", según dijo a The New Yorker.



"¿Alguien sabe dónde puedo conseguir asientos en primera fila?", preguntó en su cuenta de Twitter, donde publicó un artículo de noviembre del año pasado del diario The New York Times titulado "De quién no hablamos cuando hablamos de Weinstein".



También reaccionó la actriz y directora italiana Asia Argento, quien relató haber sido violada por el productor en 1997 cuando tenía 21 años en un hotel de la Costa Azul.



Recordó el discurso que dio en Cannes y lo dedicó a "todas las valientes mujeres que se presentaron denunciando a sus predadores" y las que "vendrán en el futuro".



"Tenemos el poder", subrayó en Twitter junto a la etiqueta #Metoo, como se ha denominado el movimiento que tomó forma después de estallar el escándalo contra Weinstein.



Su pareja, el famoso chef Anthony Bourdain, publicó en su cuenta de Twitter una imagen con un menú de la Oficina Federal de Prisiones y la pregunta: "¿Qué hay en el menú para Weinstein?".





El movimiento Time's Up se unió a las voces en contra del productor y destacó que hoy un hombre cuyas acciones "eran tan atroces que engendraron un juicio global ha sido detenido".



Harvey Weinstein, agregan en un segundo trino, hizo "añicos la vida de un número incontable de mujeres, estamos con ellas", al tiempo que manifestaron su solidaridad con todas las que han enfrentado lugares de trabajo inseguros y abusivos. (En imágenes: Harvey Weinstein se entrega a la policía de Nueva York).



Una de las líderes de esa campaña, la directora y productora estadounidense Ava DuVernay, se unió igualmente a estas voces y acompañó su mensaje en Twitter con una noticia sobre la presentación de Weinstein.



"Un amigo me acaba de enviar un mensaje de texto: "el karma nunca pierde una dirección", afirmó.



Harvey Weinstein, acusado de violación y otros delitos sexuales, se entregó este viernes en Nueva York y compareció ante un juez de Nueva York para conocer, por primera vez, los cargos en su contra.



Tras la vista, el productor cinematográfico quedó en libertad bajo fianza, aunque tuvo que entregar su pasaporte y sus movimientos estarán vigilados.

El caso Weinstein

La carrera del otrora omnipotente productor comenzó a hundirse en octubre pasado tras la aparición de dos artículos explosivos en The New Yorker y en el diario The New York Times con acusaciones sobre su conducta, que provocaron una ola de denuncias de acoso sexual en todo Estados Unidos e incluso en el mundo.

Desde entonces, un centenar de mujeres contra Harvey Weinstein, cuyas películas recibieron más de 300 nominaciones al Óscar y 81 estatuillas.

Este hombre, que estuvo casado durante 10 años con Georgina Chapman y padre de cinco hijos, es investigado por la policía de Estados Unidos y Gran Bretaña, pero no ha sido acusado de ningún delito. Asegura que todas sus relaciones fueron consentidas.

Una de las primeras actrices en hablar de los abusos el año pasado fue Rose McGowan, quien asegura que el productor abusó sexualmente de ella en un hotel de Park City (Utah) durante el Festival de Cine de Sundance en 1997.

Angelina Jolie, Asia Argento, Gwyneth Paltrow, Ashley Judd, Lea Seydoux, Eva Green, Salma Hayek, Rosanna Arquette, Heather Graham, Cara Delevingne, Mira Sorvino, Elizabeth Karlsen, Kate Beckinsale, Angie Everhart, Minka Kelly, Louisette Geiss, Jessica Barth, Lauren Sivan, Emma De Caunes y Judith Godreche, son algunas de las actrices que lo han denunciado.

Según The New Yorker, Harvey Weinstein gastó cientos de miles de dólares para sofocar los señalamientos de abuso sexual, que le costaron su carrera, contratando exagentes de inteligencia para investigar a sus víctimas y a periodistas atrás del caso.

El productor caído en desgracia es visto en público desde hace meses. Supuestamente está en tratamiento contra la adicción sexual en una clínica de Arizona, en la misma que estuvo Kevin Spacey.

Más de un centenar de mujeres lo han acusado de acoso, agresión sexual o violación desde que estalló el escándalo en octubre pasado.

Por otra parte, la poderosa productora The Weinstein Company, fundada por Harvey Weinstein y su hermano Bob en el año 2005, se declaró en bancarrota y encontró un comprador que se hará con todos sus bienes y activos tras la celebración de una subasta pública. La firma de inversión Lantern Capital se quedó con los derechos de sus películas y de aquellos beneficios asociados.