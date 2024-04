Ariadna Gutiérrez dice que padece secuelas tras estar en “La casa de los famosos”

Ariadna Gutiérrez, modelo colombiana. Foto: Telemundo

La exvirreina Ariadna Gutiérrez salió del programa La Casa de Los Famosos de Telemundo con algunas secuelas físicas y psicológicas, según reveló en una entrevista a la revista People en español. Indicó que buscó ayuda en la psicóloga de la competencia y que luego de salir, su familia le dijo que estaban preocupados por ella y estaban pensando en sacarla del reality.

“Lo más difícil es la convivencia, el encierro, las cosas que pasan dentro de ‘La casa’, no tener control de nada. No poderte defender, simplemente con tu voz, y aun así no se hace justicia. Es muy difícil esa impotencia de estar allá adentro. La comida es algo que me afectó mucho la parte mental. Perdí muchísimo peso a pesar de que comía y comía, perdí muchísimo peso. Es un shock muy grande para tu mente y tu cuerpo”, indicó Gutiérrez en la entrevista.

Esta situación la vivió durante los tres meses que estuvo interna en ‘La Casa’, que era una mansión en México, que estaba apartada del resto del mundo, en la que vivió peleas con compañeros, aunque también consiguió amistades. Además, añadió que su apetito, luego de este tiempo en el programa, ya no es el mismo puesto que la forma en cómo se distribuía la comida allí se lo modificó.

“Lo primero que quería era comerme una hamburguesa y una malteada de chocolate, pero comí eso y se me quitó el hambre nuevamente. Dentro de La casa tienes mucho apetito, pero no hay comida para comer lo que tú quieres. Solamente hay lo que hay. Llega un punto en que te acostumbras a comer lo mismo todos los días. Ahora no tengo ese apetito que pensaba que iba a tener, no me provoca tanto la comida, pero sí he comido cosas ricas ya con libertad”