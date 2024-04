César Escola mostró cómo ha sido su recuperación tras accidente en Bogotá

El jurado de "Yo me Llamo" sufrió un accidente manejando una patineta eléctrica. Foto: El Espectador

El músico argentino, nacionalizado colombiano, César Escola, compartió en sus redes sociales el proceso de recuperación de un accidente que sufrió a inicios de 2024 mientras conducía una patineta eléctrica en el norte de Bogotá.

En los cortos videos compartidos en su cuenta de Instagram se puede notar que el jurado de “Yo me llamo” no lleva un yeso tras los dos meses de la lesión y ha estado practicando ejercicios como sostener objetos con peso y paños con cambio de temperatura para el músculo. Lleva 21 sesiones de trabajo.

A comienzos del 2024, Escola se vio envuelto en un accidente que le ocasionó una lesión en una de sus muñecas.

Accidente de César Escola

En febrero, la Red Caracol dio a conocer que Escola sufrió un accidente mientras manejaba una patineta eléctrica. “El maestro César Escola sufrió un accidente hace ya más de un mes. Cómo les parece que iba por la 116 en su patineta eléctrica por la ciclorruta cuando de repente otra persona, también en patineta, lo adelantó, a lo que César tuvo que frenar, perdiendo el equilibrio y cayendo al piso, pues bien, se fracturó la mano, toda una tragedia, pues, recuerden que él toca el piano, por ahora está en terapias para recuperarse lo más pronto posible”, informó en su momento el programa de Caracol Televisión.

En esta publicación, los fanáticos del músico le desearon una pronta recuperación, en gran parte porque Escola ha compartido su pasión por tocar el piano, actividad que, tras la lesión de su muñeca, debió pausar.

Recuperación de César Escola

César Escola es un músico, compositor y presentador argentino de 62 años, nacionalizado en Colombia, que ha ganado reconocimiento en los últimos años gracias a su participación en la producción de Caracol Televisión, “Yo me llamo”, donde, en la más reciente temporada estuvo acompañado de Amparo Grisales y Pipe Bueno.

César Escola habló del momento en el que casi perdió la vida

En diciembre de 2023, durante una entrevista para el programa “En la sala con Laura Acuña”, Escola reveló varios asuntos de su vida privada, como que es padre de un hijo que decidió adoptar siendo soltero, y del momento en el que estuvo a punto de perder la vida.

El argentino recordó que sufrió un infarto cuando su hijo tenía ocho años. “El infarto que tuve me estaba doliendo, obviamente si estoy acá es porque no me tenía que morir en ese momento, porque aparte cuando te da un infarto masivo no hay tiempo, pero sí me asusté mucho”.

Agregó que en este momento: “Le dije al médico que yo no me podía morir, como echándole toda la responsabilidad. Soy papá soltero y tengo un niño de ocho años”

Dice Escola que esto le dejó una enseñanza que le cambió su manera de vivir, pues asegura que desde entonces entendió que “la vida hay que vivirla hoy”, por lo que decidió dedicarse a disfrutar del tiempo con su hijo.

