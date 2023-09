Ariana Grande sobre su dura relación con su apariencia: “Sólo quería esconderme”

Ariana Grande es propietaria de una marca de maquillaje llamada R.E.M Beauty.

La cantante y actriz Ariana Grande apareció en la última entrega de “Beauty secrets” (Secretos de belleza) de la Revista Vogue, una serie de videos en los que las celebridades comparten sus rutinas de cuidado de la piel y maquillaje. La artista estadounidense aprovechó el espacio para hablar sobre su relación con su apariencia y cómo la industria musical y cinematográfica han influido en esta.

Ariana, a quien se le vio muy emotiva, confesó que durante mucho tiempo usó “maquillaje como un disfraz o como algo para esconderme”. De igual manera contó a sus seguidores que abusó del bótox y de relleno labial por años; sin embargo, dijo que dejó de usarlos en 2018, ya que “sentía que todo simplemente era demasiado”.

La intérprete, de 30 años, también habló de lo que implicó para ella iniciar tan joven en la industria, en la que “solo quería esconderme”. Sobre todo, cuando hay tantas personas con la atención puesta sobre su vida, asegura Grande.

“Siento que mi relación con la belleza ha cambiado tanto a lo largo de los años, en especial porque empecé tan joven. Estar expuesta a tantas voces a una edad temprana, cuando la gente opina sobre tu apariencia, hace que sea realmente difícil saber qué vale la pena escuchar y qué no”, señaló la artista, que alcanzó la fama a los 17 años, luego de su aparición en la serie de Nickelodeon Victorius, en la que interpretaba a Cat Valentine.

Grande no dudó en admitir que aún le gusta usar maquillaje, incluso, tiene su propia marca. No obstante, afirmó que ahora lo utiliza como ”una forma de expresarme y acentúo lo que ya tengo”. Asimismo, dijo que no descarta la posibilidad de ponerse botóx o someterse a otro tratamiento estético en el futuro.

“No lo sé, cada uno con lo suyo. Lo que sea que te haga sentir bella, lo apoyo” y agregó: “Yo sé que quiero ver mis bien ganadas líneas de llanto y líneas de sonrisa. Espero que mis líneas de sonrisa se hagan cada vez más profundas y que me ría cada vez más y creo que envejecer puede ser algo tan bello”.

No hablar de cuerpos ajenos

En abril de este año, Ariana Grande publicó un video en su cuenta de TikTok, en el que pidió a sus fanáticos no hacer comentarios sobre el cuerpo de otras personas. Esto sucedió luego de que recibiera cientos de comentarios en sus redes sociales sobre su aspecto físico. En especial, por su perdida de peso.

La cantante manifestó que antes, cuando todos creían que estaba bien, ella se encontraba en “la versión menos sana”. “Tomaba muchos antidepresivos, bebía, comía mal y estaba en el punto más bajo de mi vida cuando para ustedes tenía un aspecto más saludable, pero en realidad no estaba sana”, expresó Ariana, quien dijo que se atrevía a hablar de esto, con la intención de que las personas tomaran consciencia.

“Nunca sabes por lo que está pasando alguien. Incluso si lo dices desde el amor y desde un lugar de cuidado, esa persona posiblemente esté trabajando en eso o tiene un equipo de apoyo que están trabajando en ello”, agregó la artista.

