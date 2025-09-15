Esposa de Bruce Willis, Emma Heming, contó qué película lo dañó y aceleró demencia

En medio de las entrevistas que la modelo Emma Heming, esposa del actor Bruce Willis por los útmos 16 años ha dado a propósito de su nuevo libro The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path, ha sorprendido una reciente que dio a Fox News Digital, en la que asegura que el mal de su esposo se habría gestado hace más de 30 años tras una lesión sufrida en el set.

Emma, con quien Willis tiene a sus dos hijas menores Mabel, de 13 y Evelyn, de 11 años, ya había anticipado que su esposo no estaba viviendo en la casa familiar y prefirieron enviarlo a otra donde está permanentemente atendiéndolo. No obstante, descartó que sus hijas comparten varias veces a la semana con su padre.

Willis también tiene otras tres hijas mayores. Rumer, de 37 años, Scout, de 34, y Tallulah, de 31, fruto de su matrimonio anterior con la actriz Demi Moore.

“Llegamos a un punto en la enfermedad de papá donde el cuidado que necesita ha cambiado. Tiene que estar más adaptado a sus necesidades”, les dijo Emma a sus pequeñas antes de la mudanza de su famoso padre, que fue diagnosticado con demencia frontotemporal en el 2023. En el 2021 ya se había retirado de la actuación. En el 2022 fue diagnosticado con afasia, pero luego se determinó que era este tipo de demencia.

Bruce Willis perdió parte de su audición en ‘Duro de matar’

Este tipo de demencia le ha afectado al actor su capacidad para comunicarse y algunas de sus funciones motoras. Ahora Emma sorprende al revelar que fue Duro de matar, tal vez la cinta más conocida del actor de películas como Sexto sentido, Armageddon y El protegido, donde Willis padeció una delicada lesión que marcó el inicio del mal sin que lo advirtiera.

Según su teoría, durante el rodaje donde él encarna a John McClain, Willis decidió no usar protección auditiva, para hacer una de las escenas donde se produce un tiroteo entre varias mesas, lo que provocó una fuerte lesión en uno de sus oídos.

“Esa decisión le quitó gran parte de la audición. Con el tiempo, todos notamos que no escuchaba bien, pero pensé que era solo parte de envejecer”, dijo a Fox News Digital.

Tras esas escena fue evidente que Bruce ya no podía escuchar bien.

Contó además que incluso sus hija Rumer y Tallulah, decían:“Siempre le decíamos: ‘¡Habla más fuerte, Duro de Matar le arruinó los oídos a papá!’”.

Para Emma hubo señales de la enfermedad que derivó en un trastorno neurológico, pero nadie lo advirtió.

Ya en Good Morning America la modelo había mencionado que cuando parecieron los primeros síntomas evidentes de la enfermedad fue notorio que algo ocurría. “Para alguien tan conversador y participativo, empezó a volverse más callado. En las reuniones familiares, simplemente parecía derretirse un poco, más frío, más distante. No era el Bruce cálido y afectuoso de siempre, y eso fue alarmante”.

También mencionó que físicamente sigue siendo “muy activo” y goza de “buena salud”.

¿Cuántos años tiene Bruce Willis?

Bruce Willis cumplió 70 años el pasado 19 de marzo. El actor nació en Alemania, pero desde los dos años reside en Estados Unidos.

Su madre era una trabajadora de banco y su padre un soldado estadounidense. La familia inicialmente vivió en New Jersey. Cuando fue adolescente, Bruce quiso mudarse a Nueva York en busca del sueño de ser actor.

