Sofía Vergara no fue a presentar los Premios Emmy. Estaba en urgencias. ¿Qué pasó?

La semana anterior se confirmó que la barranquillera Sofía Vergara sería una de las presentadoras de la entrega de los ya tradicionales Premios Primetime Emmy, que galardona lo mejor de la televisión estadounidense, según la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión, ATAS, y que este año llegó a su versión número 77.

Había trascendido que Sofía anunciaría el galardón a Mejor Actor Principal. No obstante, los espectadores de la transmisión televisiva y asistentes al auditorio Peacock Theater en el centro de Los Ángeles, se quedaron esperando a la colombiana que interpretó a Gloria en la serie Modern family y que el año pasado estuvo nominada al codiciado galardón como Mejor Actriz por su rol estelar en la serie de Netflix, Griselda, basada en la vida de Griselda Blanco, conocida como la viuda negra.

La misma actriz y empresaria le salió al paso a cualquier posible especulación y publicó en su cuenta de Instagram, que no acudió a la velada ni a ningún evento posterior, porque pasó la noche en una sala de urgencia.

En su post que generó comentarios solidarios y acumuló más de medio millón de likes, explicó que sufrió una alergia que derivó en una fuerte inflación en uno de sus ojos.

Sofía Vergara compartió foto de ojo hinchado

La barranquillera que la noche del sábado 13 de septiembre, estuvo en Las Vegas en la pelea entre Canelo Alvarez y Terence Crawford, junto a otras celebridades como Michael J. Fox, Julio César Chavez, Marc Anthony y Charlize Theron, había volado a primera hora a la capital angelina, para hacer parte de la velada de los Emmy y detalló que estaba todo listo hasta que su malestar fue mayor.

“No llegué a los Emmy, pero llegué a emergencias 🤣😩 ¡Perdón, tuve que cancelar! ¡La alergia a los ojos más loca justo antes de entrar en el carro“, escribió en inglés la también jurado en American Got Talent. Acompañó este texto con la imagen donde se evidencia la hinchazón en el rostro.

La organización fue advertida de la ausencia por el evidente quebranto de salud de Sofía y en su remplazo incluyó a las actrices Malin Akerman y Brittany Snow, que finalmente anunciaron el premio que se quedó en manos de Stephen Graham, por su rol como padre del niño asesino en la serie Adolescencia, que vale la pena mencionar se convirtió en la apuesta más premiada de la noche.

