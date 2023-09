“Arya” de Games of Thrones sigue en Bogotá: también compró ropa de segunda mano

Maisie Williams es una actriz inglesa famosa por su papel de Arya Stark, uno de los principales personajes de la serie Game of Thrones. Foto: Getty

La semana pasada, específicamente el 4 de septiembre, un usuario de Twitter compartió una publicación junto a la actriz Maisie Williams en Bogotá. Al día siguiente, la actriz, reconocida por su interpretación de Arya Stark en Games of Thrones fue vista en Theatron, reconocido bar de la comunidad LGBTIQ+ en la capital del país.

El jueves 7 de septiembre, se le volvió a ver, pero esta vez en la localidad de los Mártires en el centro de la ciudad. Maisie Williams se encontraba en una tienda de ropa de segunda mano, un tipo de locales muy comunes en este lugar.

Esta no es la primera que vez que Maisie Williams visita Bogotá. En 2018, la británica compartió en Instagram una fotografía tomada desde el funicular en Monserrate.

En sus redes sociales publicó ese mismo año la razón de su estadía en Colombia e hizo referencia a que antes de asistir al encuentro Comic Con de São Paulo pasaría un tiempo en el país.

¿Quién es Maisie Williams?

Maisie Williams es una actriz inglesa famosa por su papel de Arya Stark, uno de los personajes principales de la serie Game of Thrones de HBO entre 2011 y 2019. Williams audicionó con éxito para el papel que sería su primer trabajo como actriz cuando era niña.

En 2012, interpretó a Loren Caleigh en la producción de la BBC The Secret of Crickley Hall. Además, apareció en películas independientes como Heatstroke (2012) y Gold (2013), así como en un los cortometrajes Corvidae (2013) y Up on the Roof (2013).

También tuvo un papel recurrente en Doctor Who como Ashildr en 2015. Además de la televisión, debutó en el cine en la película de misterio The Falling (2014), por la que ganó el London Film Critics’ Circle Award for Young Performer of the Year.

Fue la ganadora en la categoría mejor actriz de reparto – Televisión y mejor joven actriz, y el Saturn Award en 2015. Un año después, fue nominada para los Emmy Award por Mejor Actriz de Reparto en una Serie Dramática.

