Así se ve hoy ‘Yo Me Llamo Rafael Orozco’, el primer ganador del reality

Hace más de diez años inició el reality “Yo me llamo”, que aún trasmite el Canal Caracol, y que arrojó como primer ganador a “Yo me llamo Rafael Orozco”. El intérprete de este personaje fue el cesarense Jorge Martínez, que el año pasado dejó de representarlo para seguir su propio proyecto musical.

La primera temporada del programa, que debutó con 17 puntos de rating, contó con la participación de varios talentos que imitaron a reconocidos artistas. La final la disputó con Luis Eduardo Correa, quien imitó a Camilo Sexto, contra el representante de Orozco, quien se llevó el botín de 500 millones de pesos, con una votación del público del 54.83%.

Posterior al concurso, el imitador se presentó en diferentes escenarios nacionales con el rótulo de “Yo me llamo Rafael Orozco”, que a finales del año pasado dejó atrás para comenzar su carrera musical como Jorge Martínez. Lo hizo en medio del concurso La Descarga, en donde se quitó el bigote en vivo frente a los jurados, para luego interpretar una canción con su propia voz, con la que finalizó diciendo “quería que Colombia me viera como yo”.

La historia de Jorge Martínez, el primer ganador de ‘Yo Me Llamo’

El cantante es nativo del municipio de San Roque, ubicado en el departamento del Cesar, y fue motivado por su familia a participar en el programa, puesto que no tenía dudas con el parecido de su voz, pero sí con el físico del ex Binomio de Oro, Rafael Orozco.

Tras ganar el concurso, aseguró al Canal Caracol que “Yo me llamo fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Pasar de ser desconocido a que después no podía estar en la calle o en un restaurante”. Gracias al premio que recibió pudo comprarle una casa a la mamá, que falleció en medio de la pandemia del covid-19.

Luego de representar a Orozco durante diez años, fue uno de los primeros ganadores en separarse del personaje: “Me da nostalgia cuando digo que tengo que dejar de imitar a Rafael Orozco, pero ya tengo que pensar en Jorge Martínez. No sé si ahora me quieran contratar como Jorge Martínez, pero ya son 10 años y debo hacer algo mío”, le indicó el imitador al programa “La Red”.

