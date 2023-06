Bad Bunny habla sobre el día en el que tiró el celular de una fan: “No se rompió”

Bad Bunny hizo historia recientemente en el Festival Coachella por ser el primer artista latino en cerrar el evento considerado uno de los más importantes del mundo. Foto: Instagram - Instagram

La revista estadounidense Rolling Stone tuvo como portada de su más reciente edición al puertorriqueño Bad Bunny. Además, se publicó una entrevista en Youtube, donde habla de los reguetoneros que lo han influenciado, mientras que en el reportaje escrito, se dieron detalles de su paso por el Festival Coachella, su expansión por Estados Unidos y otros datos, entre los que confirmó que sí lanzará una canción con el rapero Travis Scott y que Peso Pluma le pidió disculpas.

El artista mostró unas cadenas “las que creció” y representan a cada uno de los artistas de reguetón que lo influenciaron. Mencionó a Héctor El Father como uno de sus favoritos, a Wisin y Yandel que los escuchaba donde una tía, de Arcángel dijo que era versátil y lo convirtió en una leyenda, de Daddy Yankee que “su aporte al reguetón fue gigante”, de Tego Calderón que “es un legado que nadie va a borrar” y sobre Don Omar aseguró que era el menos fanático, pero se sabe todas sus canciones.

Bad Bunny sobre Coachella y Estados Unidos

En el reportaje firmado por Julyssa López y titulado “Bad Bunny conquistó el mundo. ¿Ahora qué?”, se cuentan detalles del paso de Bad Bunny el Festival Coachella, que llegó este año a su edición número 30 y se ha convertido en uno de los festivales musicales más importantes de mundo. Este año, Bad Bunny se convirtió en el primer artista latino en cerrar un día del festival.

Sobre lo que ocurrió durante la presentación, Benito contó que “Los Jenner; Jennie, Rosé y Jisoo de Blackpink; el cantante mexicano Peso Pluma; y Hailey y Justin Bieber” estaban en el área privada esperándolo “hacer historia”. Así como aseguró que antes de subir al escenario utiliza como mantra la frase “Gracias, Dios, gracias, vida, por dejarme hacer esto”.

Agregó que Peso Pula le pidió disculpas por un comentario en un concierto y que el puertorriqueño le respondió que “tranquilo” y que durante la presentación en Coachela “el conejo malo” estuvo preocupado porque Post Malone tuvo un problema técnico y la vez estuvo sorprendido, porque fue tal la conexión que aceptó acompañarlo en el escenario durante la presentación de una de sus canciones.

Añadió que por esa tarima pasaron los puertorriqueños Jowell & Randy, como también José Feliciano, de 77 años, a quien se refirió como el primer artista que abrió paso a los puertorriqueños a Estados Unidos.

“Me llamó la atención que mucha gente joven no sabe lo grande que fue... La gente dice, “¡Oh, Bad Bunny está abriendo camino con los gringos! No, papi, José Feliciano estaba abriendo camino con los gringos desde los años setenta, ¿me oyes? Estaba haciendo giras por todo el mundo, estaba en Londres, cantando en inglés”, aseguró Bad Bunny en la entrevista.

Bad Bunny - “El apagón”

“El apagón” fue el documental lanzado por Bad Bunny en 2022, recientemente nominado en el Festival especializado en publicidad “Cannes Lions”, pieza que hace una crítica al sistema de energía puertorriqueño y a la gentrificación de la isla. El cantante desmintió el rumor que señalaba que se arrepentía de haberlo publicado.

“Esa entrevista fue sacada de contexto, (refiriéndose a lo publicado por Times) así que odiaría que pasara lo mismo con esta... Cuando vi (a la gente decir) que me había arrepentido de escribir “El Apagón”, me impactó. Cuándo dije eso en la entrevista. Nunca diría eso en mi puta vida...” aseguró.

Bad Bunny sobre el día en el que tiró el celular de una fanática

El reguetonero también se refirió al video, que se volvió viral en redes sociales, en el que lanza el celular de una fanática que se le acercó para tomarse una foto con él. Aseguró que el teléfono no cayó en el agua y al día siguiente se sintió mal por lo que hizo.

“Esa persona se puso justo encima de mí, se apoyó directamente en mi cuerpo... ese celular no se rompió. Existe. Me molesta que la gente no haya dicho eso. No tiré ese teléfono al agua. Lo tiré a unos arbustos. Ella lo tiene. Ella debería subir el video”, dice Bad Bunny mientras se ríe, asegura la periodista.

