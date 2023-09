Bailarín contó cómo fue trabajar con Shakira en “Monotonía”: “No podíamos mirarla”

Shakira asistió a la inauguración de la Institución Educativa Distrital Nuevo Bosque Pies Descalzos, ubicada en un barrio de muy escasos recursos en Barranquilla. Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo

El bailarín, cuya identidad se no se reveló pero que prestó su testimonio con el nombre de Álex, concedió una entrevista para el programa televisivo español, Y Ahora Sonsoles, de Antena 3. El hombre comenta que durante el rodaje del video de la canción “Monotonía”, el trato que se les dio a los bailarines fue particular, describiendo que fue un trabajo mal pagado y que la artista no permitía que la vieran a los ojos.

“Por ocho horas de trabajo cobramos 55 euros, y la verdad fue una jornada bastante complicada. Nos decían que no podíamos mirarla a la cara, en ningún momento podríamos mirarle”. También relata que no podían dirigirse directamente hacia la cantante, incluso, que uno de los bailarines que tenía que chocarse con ella para la narrativa del video, tuvo que cuadrar el choque para no incomodar. “De hecho, mi compañero que se cruza con ella en el video tuvo que hablar con el coordinador para pactar cómo se iban a chocar. Lo único que nos pidieron fue eso”.

Con relación al pago, el profesional habla de este como un valor menor para el trabajo que realizó, teniendo en cuenta que los bailarines tuvieron que costear su propio transporte. En pesos colombianos la tarifa que se acordó fue de $237.524.

Sobre el testimonio, los presentadores del programa dijeron que a pesar de que se quisieron contactar al equipo de la colombiana para saber su versión, no quisieron hablar sobre el asunto, ya que hay prioridades en la representación de la artista, como la segunda querella que ha salido a la luz de la Fiscalía a causa del presunto fraude en Hacienda.

“El Jefe” Shakira y Fuerza Regida

Shakira ha sido blanco de múltiples críticas en los últimos días a causa del lanzamiento de su canción “El Jefe”, en la cual critica el maltrato laboral que padecen los inmigrantes por parte de empleadores abusivos. Es por ello que han salido testimonios como el de Álex, en el que múltiples trabajadores se quejan de la actitud laboral que tiene la artista.

Incluso, hubo un caso en el que se trató de una campaña de desprestigio, presentando a una señora por nombre de Cristina Cárdenas en el programa Vamos a Ver de Telecinco, donde se autodenominó como la ex coordinadora y testificaba que la barranquillera tenía cambios de humor que el mismo Piqué tuvo que soportar. Tiempo después se descubrió que el relato era falso, pues Cárdenas habría relatado lo mismo en contra de otros dos personajes públicos, Rocío Jurado y al socialité Antonio David Flores.

Al respecto de las críticas de la música, los supuestos casos de maltrato laboral y la separación de Piqué, la prensa española y múltiples figuras públicas, como el actor de La Casa de Papel Jaime Lorente López, han manifestado una oposición por la cantante.

