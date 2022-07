Barbie “Bichota” de Karol G ¿cuánto vale y cuándo sale a la venta?

Shirly tuvo que pintar cuatro veces la mirada de Karol G para que quedara como se conoce actualmente. Asegura la creadora, que fue todo un reto artístico. Foto: Cortesía

La Barbie ‘Bichota’ ha sido toda una sensación en redes sociales y entre los fanáticos de la cantante paisa, pues su parecido con la realidad, supera las expectativas y llama la atención de más de un comprador.

El modelo que fue hecho a mano por Shirly Paola Cabrera Esqueda, de Sincelejo, Sucre, se convirtió en una creación única, que incluso por encima de otros de sus modelos famosos, superó la visibilidad que habían tenido sus demás muñecas.

De acuerdo con la misma Shirly, esta muñeca, al igual que otras que ha hecho, son creadas con el fin de hacer un obsequio para los famosos que logra plasmar de esta manera, pero, debido a la visibilidad que obtuvo esta muñeca, muchas personas se preguntan cuándo saldrá a la venta y cuánto es su precio.

La realidad sobre estos datos, los reveló en una entrevista con el medio ‘La W’, donde contó cuál era el propósito real de la Barbie ‘Bichota.’

¿Cómo fue el proceso de creación de la muñeca de Karol G?

Shirly, tiene un negocio de creación de muñecas tipo Barbie llamado ‘Fefamdoll’ en el que se dedica a hacer modelos Barbie de personas del común y famosos de talla mundial. Según lo que le contó a ‘La W’ hacer esta muñeca de Karol G, se convirtió en todo un reto, pero su motivación la hizo perseverar para lograr el resultado que hoy se conoce.

“Tú sabes que Karol nos representa y nos ha representado a nivel mundial y soy admiradora de Karol y por eso decidí recrearla a ella, en versión muñeca, en su versión Barbie.” Dijo Shirly durante la entrevista.

Debido a los detalles de la mirada de la cantante paisa, Shirly tuvo que intentar más de una vez pintar la cara de la Barbie de Karol G, que es una de las características que más se acercan a la realidad de la cantante.

Según cuenta Shirly,”Karol G fue un reto personal y fue una de las muñecas que más me he tardado en realizar porque no la pinté una vez, la pinté cuatro veces, la última fue a vencida y fue la que va a tener Karol G, pero realmente fue todo un grado de complejidad. Yo quería captar su esencia, quería captar su mirada y tal cual como es ella. Quise que fuera perfecta.”

¿Por qué la Barbie ‘Bichota’ no está a la venta para el público general?

La gran pregunta que muchos usuarios se han hecho durante los últimos días en los que se hizo conocida la muñeca de Karol G, es cuándo sale a la venta para el público, sin embargo, la creadora confirmó que este modelo no se encuentra en venta, y tampoco será lanzado en el futuro como venta masiva, pues se trata de un modelo exclusivo y único para la misma Karol G.

Esto fue lo que dijo Shirly sobre la venta de la Barbie ‘Bichota’: “Bueno, realmente esta fue una versión exclusiva para ella, solo para ella, pero si las personas quieren mandar a hacer a su personaje lo pueden hacer. Yo la realicé para ella, y ella la va a tener, su papá se la va a llevar.”

Shirly, ya hizo contacto con la familia de la ‘Bichota’ y espera que la muñeca sea entregada con éxito.

¿Cuánto cuesta la Barbie ‘Bichota’?

De acuerdo con las explicaciones de Shirly sobre el proceso de creación, los detalles tan marcados y la exclusividad del modelo, si esta muñeca fuera lanzada al mercado, tendría un valor de $800.000 pesos. “Esa muñeca está avaluada más o menos en 800.000 mil pesos por la calidad de detalles.” Comentó Shirly a ‘La W. ’

La aclaración que hace la creadora, es que si las personas están interesadas en un modelo similar, o en cualquier otro modelo de familiares o personalidades del entretenimiento, pueden hacer sus pedidos por medio de sus redes sociales.