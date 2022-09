“Bebé” de “Nevermind” pierde demanda contra Nirvana por pornografía infantil

“Bebé” de “Nevermind” pierde demanda contra Nirvana, estas fueron las razones.

“Nevermind” es uno de los discos más legendarios no solo de Nirvana, sino también, dentro del universo musical. El trabajo discográfico fue lanzado en 1991 y contiene icónicos éxitos como “Smells like teen”, “Come as you are”, “In bloom”, entre otros.

La portada de este álbum es quizá la más emblemática de la banda, sin embargo, así como goza de múltiples reconocimientos a nivel mundial, también, en los últimos años ha sido blanco de críticas por parte de su protagonista, el tierno bebé que aparece adentro de una piscina con un dólar.

Lea también: Coldplay libera boletas para sus presentaciones el 16 y 17 de septiembre en Bogotá

Se trata de Spencer Elden, un joven estadounidense de 31 años que por segunda vez demandó a la banda aludiendo que la portada implicaba un caso de “explotación comercial de imágenes de pornografía infantil”, porque, según él y su defensa, no se había dado consentimiento por parte de sus padres, y además, la portada le había significado daños psicológicos “que seguirá sufriendo el resto de su vida”, por lo que pedía una indemnización de US$150.000.

La demanda se instauró contra Dave Grohl y Krist Novoselic; ex miembros de Nirvana, Courtney Love; viuda de Kurt Cobain, y el fotógrafo Kirk Weddle. Sin embargo, en los últimos días se conoció que Fernando Olguin, juez de la Corte Distrital de Estados Unidos en California, desestimó la nueva demanda, concluyendo que había pasado mucho tiempo para afirmar que había sufrido explotación, pues además, el juez señaló que la demanda se presentó 32 años después, es decir, había culminado el plazo de prescripción de 10 años.

Le puede interesar: Gustavo Cerati: el rock, la leyenda y la eternidad

Además, la defensa aseguró que Spencer Elden durante los últimos años se ha beneficiado de la portada de “Nevermind” de múltiples maneras. “Ha vuelto a hacer la foto por dinero muchas veces; se ha tatuado el título del álbum ‘Nevermind’ en el pecho, ha autografiado copias del álbum para venderlas en eBay y usó ese enlace para tratar de coquetear con mujeres” concluyeron. Además, cabe mencionar, que según se conoció los padres de Spencer Elden habrían recibido US$200 por la fotografía.

The baby featured on Nirvana's "Nevermind" album cover recreated the iconic shot 25 years later https://t.co/BARM7vt7lM pic.twitter.com/r1uZBvxcE0 — New York Post (@nypost) September 25, 2016

Frente a la nueva desestimación de la demanda, Spencer Elden y sus abogados manifestaron para algunos medios estadounidenses que apelarán la decisión.