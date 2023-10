Britney Spears abortó en su juventud tras quedar embarazada de Justin Timberlake

Britney Spears y Justin Timberlake sostuvieron una relación de cuatro años que empezó en 1999 y finalizó en 2002. Foto: Getty images

Según un adelanto de su libro autobiográfico The Woman in Me, la pareja habría decidido abortar conjuntamente, ya que Timberlake no se sentía listo para ejercer su paternidad. El fragmento fue revelado este 17 de octubre por la revista People.

Britney Spears, quien ahora tiene 41 años, relata que durante su noviazgo con el cantante de NSYNC, que empezó en 1999 y finalizó en 2002, tuvo un embarazo no deseado, que resultó sorpresivo, pero no trágico, pues de haber tenido que decidir por sí misma, no hubiese irrumpido el proceso de gestación. “Justin decididamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos listos para un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”, cuenta Spears.

Aunque la artista no especificó las fechas en las que sucedió la interrupción voluntaria del embarazo, sí se sabe que era menor de 21 años, pues esa edad era la que tenía cuando terminaron la relación, entonces debió ser en el lapso en el que tenía entre 18 y 20 años.

Sobre la relación, la princesa del pop relató que creía que formaría una familia con Timberlake y que por esa razón tampoco le importaba comenzarla antes de lo previsto, diferente a la posición de él. “Estaba muy seguro de que no quería ser padre”, por lo que se sometió a un aborto que describe como “una de las cosas más dolorosas” que ha vivido.

A pesar de lo traumático que pudo haber sido el hecho para la estadounidense, lo superó. En una entrevista para la misma revista relató que tiempo después, como ya es de conocimiento público, la artista realizó uno de sus sueños: construir una familia, algo que logró materializar tiempo después con su exesposo Kevin Federline, con quien vivió un matrimonio de tres años y tuvo dos hijos. “Un sueño hecho realidad”, recordó.

Otras confesiones de Britney Spears

El divorcio del padre de sus hijos y el agotamiento de su paciencia por el acoso de la prensa, ocurrieron el mismo año, 2007. En aquel momento, Spears fue convertida en carne de cañón y protagonizó uno de sus momentos más recordados de su carrera cuando, con la cabeza rapada, enfrenta a los paparazzi. Como consecuencia, el año siguiente se enfrentó a una tutela legal que determinó su futuro.

Perdió el control de sus finanzas, que quedaron bajo la tutela legal de su padre y varios socios. Su vida se complicó hasta que hace dos años fue liberada por orden judicial. Spears reconoció haber cosechado éxitos profesionales, pero sostuvo que fue muy infeliz, como una “sombra” de sí misma.

“Raparme la cabeza y llamar la atención fueron mis formas de rebelarme”, indica la cantante, quien cuenta que estaba cansada de que desde su adolescencia la opinión pública la juzgara por su aspecto físico, lo cual llegó a afectar su salud mental.

El libro en inglés saldrá a la venta el 24 de octubre, mientras que la versión en español se lanzará dos días después, con la promesa de que los lectores se encuentren con “una historia valiente e increíblemente conmovedora sobre la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza”.

