Con tan solo 6 años, el hijo de Drake lanzó su primer sencillo: “My Man Freestyle”

Adonis Graham, el hijo del rapero canadiense Drake, se estrena en la música. En el marco de su cumpleaños número seis, el pequeño lanzó su primer sencillo titulado My Man Freestyle, una canción en la que, igual que su padre, se decidió por los sonidos del hip hop.

A través de su cuenta de Instagram, Drake compartió un fragmento del video e invitó a sus seguidores a escuchar la canción, que ya está disponible en todas las plataformas digitales. “Feliz cumpleaños, hijo mío... My Man Freestyle ya está disponible”, escribió.

El videoclip publicado en la cuenta del padre tiene más de 900.000 reproducciones, convirtiéndose en una las canciones más escuchadas en YouTube durante el domingo y lunes. En el metraje se ve al pequeño jugar baloncesto junto con otros menores, mientras rapea. Luego, sale con su padre en una rueda de prensa y a la mitad del video aparece el rapero Jimmy Cooks, quien canta un verso.

Hace dos semanas, Drake publicó su álbum For All The Dogs, en el que Adonis tuvo una importante participación, pues además de aparecer en el videoclip de la canción 8am in Charlotte, también fue el encargado del diseño de la portada del disco.

Fue con este álbum con el que el rapero anunció que se tomará un descanso de “un año o más” en su carrera musical para “concentrarse” en su salud, citando “problemas estomacales”. “Probablemente, no haré música por un tiempo. Necesito concentrarme en mi salud, ante todo, y hablaré de eso pronto”, dijo el cantante durante su programa de SiriusXM, “Table for One”.

El premiado artista indicó además que lleva años “teniendo los problemas más locos con el estómago. Solo digo lo que es”.

“Así que necesito concentrarme en mi salud y necesito hacerlo bien, y voy a hacerlo. Tengo muchas otras cosas en las que me encantaría concentrarme”, dijo a su público el artista, que no dio más detalles sobre su dolencia. También dijo que tenía otras cosas que hacer por personas a las que les formuló promesas, sin dar más detalles.

¿Quién es Adonis Graham, hijo de Drake?

Adonis Graham es el hijo de Drake y la artista y modelo francesa Sophie Brussaux. El menor nació el 11 de octubre en 2017 en Francia; sin embargo, hasta 2020, que el rapero lo reconoció como su hijo y compartió fotos suyas en su Instagram.

Según compartió Brussaux a TMZ, Drake le habría pedido que abortara el bebé. Dice la exactriz porno que por medio de mensajes de texto, el canadiense le manifestó que ese niño no era suyo. En ese momento, el representante de Drake declaró al medio ya mencionado que “ella ha admitido tener múltiples relaciones. Es solo una de las mujeres que dicen que él la embarazó. Si en realidad es bebé de Drake, lo que él no cree, hará lo correcto”.

