Camilo tomará clases para asistir a Evaluna en el parto de su segundo hijo Amaranto

La pareja de músicos Camilo Echeverry y Evaluna Montaner revelaron a través de sus redes sociales que llegará un cuarto miembro a su familia, dos años después de tener su primer hija, llamada Índigo. En el anuncio, realizado al mediodía de este miércoles 21 de febrero, indicaron que se trata de su segundo hijo que llevará el nombre de Amaranto.

La revelación la hicieron por medio de un video en el que Camilo va construyendo una casita de juguete, al mismo tiempo que va recitando unas palabras que pertenecen un poema dedicado a Evaluna. Al final del clip, cuando termina el pequeño hogar, traza con un pincel el nombre de la casita en la que se reúne la familia: “Refugio de Índigo y Amaranto”.

“Este poema me lo escribió Camilo antes de enterarnos que estábamos esperándote. En un vuelo de Madrid a Miami empezamos a imaginarte con nombre y un par de semanas después supimos que ya nos venías acompañando. Qué ilusión nos da conocerte. Tu hermana mayor ya te quiere cuidar. Amaranto, nos sentimos honrados de ser tus papás. Gracias Dios por el privilegio de ser su hogar”, aseguró Evaluna en la publicación.

La pareja no dio más detalles sobre la nueva criatura. Ni cuántos meses lleva en gestación ni dentro de cuanto tiempo nacerá. Aunque en apariencia el nombre anunciado es masculino, la pareja ya ha dicho anteriormente, en el caso de Índigo, que indistintamente del sexo del bebé prefiere un nombre neutral que no afecte posteriormente su identidad.

Hace poco, en una entrevista concedida por Camilo al programa ‘Molusco TV’ en Adolescentes Podcast, reveló que se ha estado preparando para asistir a su esposa cuando el momento llegue, debido a que con Índigo, Evaluna tuvo la ayuda de una partera. “He leído y he estudiado montones porque quiero asistir a la partera en este parto. En el parto de Índigo estuve como acompañante activo, pero no tenía el conocimiento como para asistir activamente. Quisiera recibir a Amaranto yo directamente, es complejo, no es ‘pon las manos’, no, eso todo un asunto”, contó.

¿Qué significa Amaranto?

“El nombre Amaranto proviene del griego ‘amarantos’, que significa ‘que no se marchita’ o ‘que no se desvanece’. Se relaciona con una flor que conserva su color y forma incluso después de haber sido cortada, lo que simboliza la inmortalidad o la eternidad en algunas culturas”, según la respuesta de Chat GPT.

La flor a la que se refiere la IA proviene de una planta herbácea que ha sido cultivada milenariamente en diferentes regiones del mundo, aunque el origen de su cultivo se remonta a las civilizaciones antiguas de América, como los aztecas y los incas. Ellos consideraban al amaranto como un alimento sagrado y lo utilizaban en diversas ceremonias y rituales. Por lo tanto, su nombre evoca la resistencia y vitalidad, que no se marchita fácilmente.