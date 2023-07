Carlos Calero sobre el duro estado de salud que vive su esposa: “Siempre contigo”

Carlos Calero está casado con Paulina Ceballos desde hace 20 años y tienen dos hijos: Sofía y Carlos. Foto: Instagram

Carlos Calero reveló públicamente que está atravesando un difícil momento junto a su familia debido a una complicación del estado de salud de su esposa, Paulina Ceballos. El presentador de programas como ‘Día a Día’ y ‘Yo me llamo’ contó que ha estado acompañándola en el hospital en las últimas semanas.

Calero compartió una historia en su cuenta de Instagram en la cual se puede ver a su esposa hospitalizada. Esta es la re publicación de una publicación de Ceballos. “Ni lento ni rápido. En el tiempo perfecto de Dios. Con la fe intacta y rodeada de todo el amor de mi familia, esperando y declarando que este antibiótico sea el que me sane. Todo de tu mano Señor”, se lee.

El presentador respondió al video de su esposa: “Siempre contigo, amor”. Hasta el momento no se conoce qué tiene la esposa del presentador, Ceballos ha venido contando el desarrollo de su estado y todo apunta que los malestares empezaron tras un viaje que hizo a Barranquilla.

“Al día siguiente super congestionada, disfónica, y mucha tos. No escuchaba las alertas que se estaban encendiendo o simplemente no quería escucharlas. Me comencé a sentir muy desalentada, algo pasaba. El domingo toda la madrugada con un dolor bajito en el estómago, lunes tempranito le dije a Carlos necesito médico no estoy bien”, aseguró Ceballos.

¿Qué le pasó a la esposa de Carlos Calero?

“Terminé hospitalizada en Barranquilla, después de muchos exámenes, tacs y varios chuzones en los brazos, me dicen: ‘Tienes bronquitis y diverticulitis’. El médico me explica lo que es y es de cuidado. Y es así que la vida me obliga a parar reconsiderando muchas cosas que dejé de lado, pensando en lo realmente importante en mi vida y,sí, volver a las cosas básicas que ya no tenían cabida en mí, por vivir a un millón de revoluciones”, indicó.

