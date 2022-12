¿Carolina Cruz gana millones en redes sociales? Esto dijo la presentadora

Carolina Cruz en el set del programa "Día a Día", de Caracol Televisión. Foto: Instagram @carolinacruzosorio

La reconocida presentadora del programa matutino “Día a Día”, Carolina Cruz, habló con Eva Rey en su programa “Desnúdate con Eva” donde la española pregunta los detalles más personales de la vida de los famosos y los datos curiosos que mucho quieren saber.

Esta semana el turno fue para la presentadora y modelo vallecaucana, que en las últimas semanas ha estado en la portada de algunas revistas, en programas de la televisión nacional y en el ojo de cientos de personas que siguen su carrera desde su separación con Lincoln Palomeque.

Además de su rol como presentadora, Carolina Cruz es modelo y además, por medio de sus cuentas en redes sociales, también genera ingresos gracias a aspectos de publicidad. Lo que muchos no conocían es que el número de ganancias que tiene, es casi comparable con el de Cristina Hurtado.

¿Cuánto gana Carolina Cruz en redes sociales?

El video que detalla parte de la entrevista fue publicado en TikTok y muestra un poco de la conversación de Eva Rey con Carolina Cruz, a quien la española le pregunta de forma directa cuántas son sus ganancias en redes sociales, recalcando que Cristina Hurtado puede ganar hasta 150 millones de pesos.

“Lo de las redes sociales me imagino que es lucrativo, eso le da a uno para vivir bien (…) ¿Cuánto te da al mes?”, comienza preguntando Eva Rey haciendo la aclaración de que este trabajo es adicional a los proyectos que Carolina Cruz tiene en otros ámbitos de su vida.

A lo que la vallecaucana aclaró que dependía mucho del mes. “No sé porque es como todo, hay meses muy buenos, por ejemplo, diciembre es un mes muy bueno, pero hay otros meses que son muy bajitos”.

Sobre la cifra, Eva comparó las posibles ganancias de Carolina Cruz con las de Cristina Hurtado, también modelo y presentadora, y afirmó que podría ser más. “Tú eres Carolina Cruz, tú tienes más seguidores”.

“No, pero yo no, a Cris le está yendo muy bien… ¡Eso Cris! Además, cosa que me encanta porque la adoro, pero no hasta allá todavía no, no tanto. Yo gano menos”, agregó Carolina Cruz.

¿Cuántos seguidores tiene Carolina Cruz?

La principal plataforma digital que usa Carolina Cruz para temas comerciales y de alianzas es Instagram, donde tiene más de 7 millones de seguidores. Cristina Hurtado, por su parte, tiene 6.4 millones de seguidores y sus ganancias pueden alcanzar los 150 millones de pesos.

La vallecaucana, además de utilizar sus redes sociales como proyecto económico alterno a su carrera profesional y a su trabajo en “Día a Día”, también mantiene al tanto a las personas que la siguen sobre la salud de su hijo Salvador, quien se ha tenido que enfrentar a diferentes procedimientos médicos a lo largo de sus dos años de vida.

¿Cuál es la enfermedad del hijo de Carolina Cruz?

Durante una entrevista para el programa “Los informantes”, la presentadora contó que Salvador fue diagnosticado con macrocefalia, condición que se da cuando entra líquido a la cabeza sin tocar el cerebro del bebé.