¿Cómo murió Jeffrey Dahmer? Este es el perfil de su asesino

Cristopher Scarver y Jeffrey Dahmer se concieron en la Institución Correccional de Columbia en Wisconsin. Foto: Archivo particular

Más de 28 años después de su muerte, el asesino serial Jeffrey Dahmer se encuentra en boca una vez más de todo el mundo, debido al estreno de la serie homónima en Netflix. Dahmer fue asesinado por Christopher Scarver en una cárcel de Wisconsin.

(Lea también: Tras su juicio con Amber Heard, Johnny Deep reaparece con radical cambio de look)

Además de ultimar la vida de Dahmer ese 28 de noviembre de 1994, Scarver también asesinó a otro de sus compañeros, Jesse Anderson, quien se encontraba cumpliendo una condena por haber asesinado a su esposa.

Los tres reclusos realizaban labores de mantenimiento en diferentes salas de la cárcel, encontrándose Dahmer y Scarver en el gimnasio de la Institución, y ante un breve descuido de los guardias de seguridad, Cristopher golpeó primero a Jeffrey y luego buscó a Anderson para acabar con su vida.

Según reportes oficiales, “El monstruo de Milwaukee”, Jeffrey Dahmer falleció a causa de un trauma craneal y cerebral por golpes en la cabeza con una barra de metal. Dahmer se encontraba cumpliendo una condena de las 15 cadenas perpetuas que tenía por el asesinato de 17 hombres y niños entre 1978 y 1991.

Scarver confesó en una entrevista para el New York Post en 2015 que Dahmer “sobrepasó la línea con algunas personas... con los prisioneros y con el personal de la prisión”, y añadió que: “algunas personas que están en prisión están arrepentidas, pero él no era una de esas personas”.

(Lea también: “Es normal”: Salomé Camargo sobre su sangrado de menstruación en programa en vivo)

Además, señaló que Dahmer hacía bromas constantemente sobre el canibalismo, por el cual era también conocido, y convertía la comida en extremidades falsas llenas de salsa de tomate.

Cristopher Scarver se encontraba en prisión cumpliendo una condena de cadena perpetua por asesinar a Steve Lohman, jefe del programa del Cuerpo de Conservación Juvenil, en 1990 por no prestarle dinero.

Las causas por las cuales Scarver cometió el doble homicidio de Jeffrey Dahmer y Jesse Anderson son desconocidas, aunque en algunos medios como The New York Times confirmaron que Cristopher se encontraba tomando antipsicóticos mientras estaba en la cárcel, y Associated Press publicó una declaración del asesino justificando los dos asesinatos como “un pedido de Dios”.

Actualmente, Scarver se encuentra cumpliendo tres condenas de cadena perpetua por el asesinato de Steve Lohman, Jeffrey Dahmer y Jesse Anderson, en el Centro Correccional Centennial de Canon City, en Colorado. Tiene un hijo de 27 años y en 2015 publicó su primer libro de poesías, “God Seed”.

¿Qué crímenes cometió Jeffrey Dahmer?

(Le puede interesar: Video: Camilo y Evaluna colapsaron Madrid con concierto gratuito en la calle)

Jeffrey Dahmer, también conocido como “El monstruo de Milwaukee”, fue el autor y responsable del asesinato de 17 hombres jóvenes y niños entre 1978 y 1991, donde cometió también necrofilia y canibalismo. Fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas en 1992.