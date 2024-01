Caso Canserbero: exmánager cambió su versión de los hechos y ahora niega el crimen

Natalia Améstica confesó en un video, publicado el 26 de diciembre de 2023, cómo asesinó a su esposo Carlos Molnar y al cantante Canserbero. Foto: TNV

El pasado 26 de diciembre la fiscalía venezolana publicó un video en el que Natalia Améstica, exmánager de Tirone González, conocido como Canserbero, confesó haberlo asesinado a él y a su entonces pareja, Carlos Molnar. La revelación se dio después de que las autoridades de Venezuela reabrieran en noviembre la investigación en torno a la muerte del rapero, que por años se sostuvo como un homicidio-suicidio.

Este 19 de enero se cumplen nueve años de la muerte del artista. Améstica explicó en el video, que fue ella quien asesinó al rapero y a su entonces pareja. La mujer contó, que con ayuda de su hermano, Guillermo Améstica, y miembros de la Policía, hicieron parecer que Canserbero asesinó a Molnar, y después de eso se quitó la vida. Esa fue la versión oficial por años hasta la reapertura del caso por parte del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab.

El pasado 17 de enero el medio chileno La Tercera dio a conocer un documento en el que la exmánager entregó una nueva versión del caso, negó ser autora del crimen y regresó a la versión anterior que deja a Canserbero como el culpable de los hechos. Améstica es hija de una pareja chilena. La familia tuvo que salir exiliada de su país en 1974. Por esto mismo, los hermanos Améstica son considerados ciudadanos chilenos. Los familiares y abogados de ellos le pidieron al gobierno de Chile intervenir en el caso y defender sus derechos en la investigación penal “en la que se está violando gravemente el debido proceso y su derecho a defensa en Venezuela”, explican los abogados de Améstica, Ciro Colombara y Jenifer Alfaro, al medio de Chile.

La nueva versión del Caso Canserbero

La exmánager relató los hechos de forma distinta a lo que había dicho en diciembre. “Tirone (Canserbero) no paraba de llorar, se sentía muy mal, pero no lograba entender qué sucedía, hablamos muchas cosas, pero muchas no tenían lógica, otras sí, pero lo importante es que él no estaba bien”, escribió la exmánager en el documento entregado a sus abogados en Chile.

Améstica cuenta que se quedó durmiendo con Molnar mientras veían una película y que el rapero se quedó en otra habitación. “Nos quedamos dormidos hasta que pasadas las 4:00 de la mañana -o casi las 5:00- escuchamos los golpes a la puerta de esos que por poco la tumban, con una voz muy gruesa llamaba a stoperro (así le decían a Carlos Molnar), pegando más fuerte la puerta”, agregó que su pareja salió a ver a Canserbero.

“No sé cuánto tiempo pasaría, pero lo que me despertó fueron dos gritos, uno de guerra y otro ahogado, más una seguidilla de golpes muy fuertes unos tras otros. En ese momento al despertar así en mi mente solo se me vino la frase ‘enciérrate aquí’. Me paré de un salto y fui corriendo a mi baño teléfono en mano y fue cuando empecé a llamar al 911. Después de los golpes lo que escuché fue unos vidrios romperse”, contó.

“Empecé a abrir una a una cada cerradura de la multilock. Los nervios me traicionaron y empecé a pegar gritos volteando para atrás esperando un golpe, hasta que pude abrir la puerta y salir corriendo llamando a los vecinos diciendo auxilio. Fue cuando me abre la puerta mi vecina del frente y ve a Carlos tirado. Su esposo la aparta y me abre la puerta y yo le gritaba ‘¡atacaron a Carlos!’, y la señora Flor me agarra las manos y me dice, en voz preocupada, ‘mi niña se lanzó alguien’, y yo no entendía hasta que me llevó a su balcón y fue cuando vi a Tirone (Canserbero) en el piso”, escribió en el texto obtenido por La Tercera.

Por último, Améstica agregó que: “en ese momento mi cabeza explotó, no sabía qué hacer, pedir el teléfono, llamar a su mamá, a mi familia, a los que me sabía el número, pero entré en shock y me fui a mi cuarto, tomé a mi perro en mis brazos, pero antes ya me habían dicho oficialmente que Carlos había fallecido”.

Los abogados de la exmánager en Chile aseguran que “la supuesta confesión que ha difundido el fiscal Tarek William Saab como fundamento de la acusación no resiste ningún análisis serio desde la perspectiva de derechos humanos: después de semanas de incomunicación, sin conocer las pruebas del caso, sin abogados presentes y con las manos amarradas”.

La defensa y la otra hermana de la familia Améstica, Bárbara, harán gestiones ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Chile, esto para apurar las gestiones en el consulado y que la indicada del crimen en el Caso Canserbero “pueda acceder a sus abogados de confianza”.