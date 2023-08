Caso Rauw Alejandro y Valeria Duque: mujer que propagó chisme tuvo que retractarse

Valeria Duque es modelo y empresaria oriunda de Medellín. Foto: Instagram @valeriaduqueh - Instagram @valeriaduqueh

Por una publicación en la antigua red social de Twitter (ahora X) se propagó el rumor de que la razón por la que la relación de Rosalía con Rauw Alejandro habría llegado a su fin. Según esa información, una infidelidad del cantante habría desencadenado el final del compromiso.

En ese tweet se señalaba que una modelo colombiana había sido la mujer involucrada en este supuesto lío amoroso. Aunque jamás se mencionó el nombre de la persona, los internautas atribuyeron las acusaciones a la modelo y empresaria paisa Valeria Duque, quien tras la masificación del rumor y los cientos de ataques de los que fue víctima, decidió emprender acciones jurídicas contra Juliana García Echeverri, la usuaria que publicó el hilo de Twitter sobre la supuesta infidelidad.

En las últimas horas, la firma de abogados De la Espriella Lawyers, quienes asumieron la defensa de Duque, publicaron un comunicado en el que indicaron que Juliana García se retractó de lo publicado en su perfil de X. Además: Firma de abogados de Abelardo de la Espriella asumió la defensa de Valeria Duque

“(1) Se ofrece retractación pública indicando que nada de lo afirmado en el trino es cierto. (2) Se elimina de forma inmediata el contenido del trino y su respectivo hilo. (3) Se abstiene en el futuro de realizar comentarios o menciones relativas a VALERIA DUQUE HERNÁNDEZ respecto de estos hechos. (4) Se autoriza expresamente el uso y difusión de la retractación, con fines de restablecimiento del derecho al buen nombre que le asiste a VALERIA DUQUE HERNÁNDEZ”, se lee en el documento.

Efectivamente, Juliana García publicó un video en el que se retractó de lo que escribió en su perfil. “Todo lo que se dijo sobre ella es producto de un chisme sin fundamento. No tengo pruebas de lo que se afirmó ahí y lamento profundamente el impacto que esas declaraciones tuvieron en su entorno”, mencionó García.

Por su parte, Duque no aceptó la retractación de esta mujer, ya que, a su parecer, García no admitió que la historia fue inventada.

“Sí hubo una retractación, pero no me sirve porque no me parece que haya en las palabras de esta niña algo de contundencia. Ella se inventó lo que escribió y ella no lo dice así en la retractación. Ella quiere disfrazar su discurso de otra manera para no quedar tan mal, entonces a mí una retractación a medias, con las acusaciones tan graves que me hizo, no me sirve”, expresó en entrevista para el programa Desnudate con Eva, de la presentadora española Eva Rey.

Lucy Osorno y Juan Sebastián Duque fueron los abogados de la demandante, quien, para sus representantes, es una víctima de ciberacoso.

“El ciberacoso es una conducta que busca humillar a sus víctimas a través de redes sociales. Es muy importante que cada uno de nosotros se concientice y no difunda estos mensajes, que lo único que quieren es destruir al otro (…) No es justo que por una persona envidiosa, mala y destructiva esta buena reputación se vea afectada en pocos días”, declaró Lucy Osorno, abogada de la demandante.

Las acusaciones en contra de Valeria Duque

En entrevista para la W, la modelo paisa contó que se vio involucrada en la ruptura de Rauw Alejandro y Rosalía, luego de que asistiera a un concierto del puertorriqueño en México, en donde supuestamente Duque tuvo un encuentro con el cantante.

“Ella (la persona del hilo en Twitter) asegura que ese día pasó y que me fui con él y es mentira. La gente le creyó la historia que ella creó, pero no tengo nada que ver en esa relación. Fui una fan más que lo conoció, me lo presentaron y hablé con él cinco minutos. Luego me fui y no tuve nada más que ver con ellos. Se está violando mi derecho al buen nombre”.

El pasado 27 de julio, luego de que el rumor tomara fuerza en redes sociales, la modelo publico en su cuenta de Instagram un comunicado en el que indicó que todo era falso.

“Estamos tristemente acostumbrados a la estigmatización, prejuicios y señalamientos ignorantes, con desconocimiento absoluto sobre la vida real de las personas. Sin embargo, nunca pensé que una historia producto de la imaginación de alguien pudiera tener tanto alcance. Mucho se habla de la salud mental, respeto y compasión por los demás, pero, tristemente, hay poca empatía y solidaridad por parte de las mujeres, quienes han sido las más crueles al hacerme comentarios”, dijo Valeria Duque en su comunicado.

“Hoy decido escribir por si acaso puedo generar algo de conciencia, pues nos falta evolucionar mucho como sociedad. Tantas cosas importantes que en el mundo, tanto que podemos construir, aprender y ayudar a los demás por este medio y, en cambio, veo lo fácil que es destruir y atacar difundiendo información engañosa y malintencionada”, agregó.