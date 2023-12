César Escola desmintió a algunos medios por noticia falsa: “Dan asco”

César Escola, miembro del jurado de "Yo Me Llamo", lleva más de 10 temporadas en el programa. Foto: Captura de pantalla

La semana pasada por medio de redes sociales comenzaron a circular publicaciones en las que se hablaba de la vida personal y los problemas económicos de César Escola, miembro del jurado del show “Yo Me Llamo”. En estas se decía que el reconocido artista estaba sumido en una depresión que había sido causada por las deudas y complicadas situaciones familiares.

En una entrevista que le concedió al programa “La Sala de Laura’, Escola comentó detalles sobre su situación económica y otros acontecimientos relevantes de su vida que fueron mal interpretados por algunos medios de comunicación que tergiversaron la historia causando la molestia del músico.

La situación económica de César Escola

Durante la entrevista, Escola especificó varios aspectos de su vida financiera, allí dijo: “Yo tengo deudas como todo el mundo. Uno tiene el honor de poder estar frente a una cámara, pero esto es un oficio y es un trabajo, y yo mientras no esté trabajando, no tengo con qué darle de comer a mi familia”.

De igual forma comentó que una vez finalizadas las grabaciones del show “Yo Me Llamo”, tuvo que empezar a trabajar con la producción de otros programas; “Para que no suene pedante, tengo la suerte de ser ‘todero’ en algunas cosas; en el caso de Yo me llamo, tengo una gran conexión con Amparo, nos conocemos desde hace 34 años, yo trabajé con ella a los seis meses de estar en Colombia. Cuando no estoy frente a cámara, estoy como coach musical en ‘La voz kids’, en ‘La descarga’, y en ‘A otro nivel’, porque tengo que seguir trabajando. Eso es chévere porque el televidente descansa de mi cara durante un año”, señaló.

¿Qué dijo Escola en sus redes sociales sobre noticia falsa?

Por medio de la cuenta X de César Escola, en un hilo de mensajes, el artista intentó aclarar lo que en verdad sucedió y desmentir a algunos medios de comunicación; “Quiero aclarar lo que está saliendo en varios medios sobre mi situación económica y/o laboral. Ante todo, gracias a Dios y a mi trabajo, no estoy en ninguna situación de necesidad”.

Al mencionar lo que había ocurrido en la entrevista, el músico comentó; “Hice una entrevista con @LauraAcuna donde comenté que como todo el mundo tengo que trabajar para pagar las deudas que uno normalmente tiene: impuestos, salud, mercado, etc. Y que en situaciones extremas como en pandemia no tuve reparo en hornear empanadas, al contrario, me sentí muy orgulloso de darle el ejemplo a los míos que todo se puede hacer”.

Al finalizar el hilo, Escola le mandó un mensaje a los medios de comunicación: “Así que le agradezco a los medios que no malinterpreten una entrevista poniendo titulares que no son en busca de clics para sus sitios. Infórmense. Dan asco”.

