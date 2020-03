Charly Alberti, más allá de Soda Stereo

* Redacción Gente

Carlos Alberto Ficicchia Gigliotti, más conocido como Charly Alberti, nació el 27 de marzo de 1963 en Buenos Aires, Argentina.

Su padre, Tito Alberti, fue un compositor, baterista de jazz y música caribeña, también fue el autor de la famosa canción infantil “El elefante trompita”. Charly Alberti creció rodeado de la música, naturaleza y los animales.

"Desde pequeño tuve un gran amor por la naturaleza. Nací en una casa de artistas que era casi un zoológico. Este amor me hizo querer defender al planeta –sea cual fuera la forma–, cuando vi lo que le estaba pasando por acción del ser humano", dijo Alberti a Semana Sostenible.

El músico argentino, en muchas entrevistas, ha asegurado que primero nació su amor por los animales y la naturaleza que por la música. Sin embargo, se dedicó a esta para seguir el camino de su padre Tito, de hecho, a los seis años empezó a estudiar batería con los profesores Alberto Alcalá y el "Oso" Piccardi.

A medida que crecía, también crecía su amor por la batería y la música. En su juventud participó en varios festivales musicales donde iba afianzado su talento hasta que un día conoció a Laura Cerati quien le presentaría a Gustavo Cerati y Zeta Bosio, dos de sus mejores amigos.

Soda Stereo

En 1981 su vida cambió por completo. Ese año conoció a Cerati y Bosio, con quienes un año más tarde conformaría Soda Stereo, una de las bandas más importantes del rock en español. (Le recomendamos: El viaje eterno de Gustavo Cerati).

La banda nació como una nueva propuesta musical combinando los estilos del rock, ska y reggae, para luego inclinarse hacia el pop rock. Eran tiempos donde el rock en español era subestimado y las canciones en inglés dominaban los puestos en la radio. A los tres jóvenes no les importó esto: querían tocar, realizar girar y llenar estadios, todo esto lo lograron.

Durante dos largos años, en los que fueron afianzado su carrera, trabajaron en Soda Stereo (1984), el disco que los posicionó como una de las bandas más prometedoras de Argentina. Su siguiente trabajo, Nada personal (1985), rompió las barreras de la música. Luego vino Signos (1986), que los dio a conocer en América Latina. Sin saber cómo ni cuándo, el trío argentino se convirtió en la sensación musical del momento.

El sueño de Gustavo, Zeta y Alberti se cumplió, pero no por mucho tiempo. Después de más de 10 giras internacionales, múltiples premios, reconocimiento y homenajes, el 20 de septiembre de 1997, en el Estadio Monumental de Núñez se separaron. ¿La razón? Todos habían crecido y ya no tenían los mismos pensamientos.

Cada uno continuó su camino en solitario, pero eso no fue un obstáculo para que se siguieran reuniendo para cantar los éxitos de la banda. Después de 10 años, en 2007, con el objetivo de cumplir el sueño del público –verlos juntos en el escenario– iniciaron la gira “Me verás volver”. Recorrieron varios países y el fenómeno de “sodamanía” regresó –como si nunca se hubiera ido–.

Su paso por Soda, sin lugar a dudas, lo convirtió en la leyenda que es hoy en día. En 1995 fue elegido como el mejor baterista argentino por la Asociación Argentina de Música. También, fue reconocido por algunos medios como el mejor baterista de América Latina.

Antes de que los integrantes de Soda Stereo decidieran separarse, Alberti incursionó en la industria musical con “Plump”. Un disco que realizó junto a la cantante argentina Deborah de Corral y su hermano, Andrés Alberti.

Después de Soda Stereo

Mientras que Cerati avanzaba en su carrera como solista y Zeta se sumaba a diversos proyectos musicales, Alberti decidió empezar un nuevo capítulo alejado de la música y se adentró al mundo de la tecnología. En 1997 fundó la plataforma Cybrel Digital Entertainment para darle rienda suelta a su creatividad. El objetivo, de acuerdo con él, era “implementar y generar contenidos y aplicaciones basados en tecnologías de avanzada principalmente para el mercado de habla hispana”.

A finales de ese año fue nombrado AppleMaster. Un año después, en 1998, volvió a sorprender al mundo y lanzó URL Magazine​ y URL Records.​ La primera es una revista de cultura general y tecnología, y el segundo es un sello discográfico para apoyar y resaltar el talento latinoamericano.

Cybrel siguió creciendo hasta el punto de convertirse en uno de los proyectos más importantes de América Latina. En 2001, Alberti lanzó Musike.com, el sitio web más completo en español dedicado exclusivamente a la música electrónica y nuevas tendencias.

Mole

Luego de explorar su lado más tecnológico, Alberti decide regresar a la música y lo hace al fundar Mole. Un grupo conformado por él, su hermano Andrés, Sergio Bufi y Ezequiel Dasso. La banda, con su álbum “Mole”, ganó el Premio Gardel a Mejor Álbum Artista de Rock.

Revolución 21 (R-21)

Uno de los proyectos más conocidos del baterista argentino es R-21. Una fundación creada para comprender la profundidad de la crisis climática en el mundo, específicamente en América Latina, por medio de la educación.

Gracias a esta iniciativa, Alberti fue nombrado como Embajador de Buena Voluntad por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

“En R-21 junté a los mejores científicos de Latinoamérica en un lugar que antes no existía. Decidí armarla porque sentí que había cierto rechazo a la figura de Al Gore en Latinoamérica porque había sido ex vicepresidente de Estados Unidos, diferentes situaciones. Entonces también sentí que el medio ambiente necesitaba una comunicación más ágil, más cercana, más joven y es a lo que me dedico hace 10 años. La realidad es que tengas el dinero que tengas, del cambio climático no te salvás. Lo que estamos haciendo es acabando con el planeta, no sé cuantos más años puede vivir una persona por más que sea muy rica en un planeta con una destrucción como la que estamos generando”, aseguró Alberti en una entrevista a Marcelo Longobardi.

Gracias Totales

Después de “El último concierto” –el que dieron en 2007 en el marco de "Me verás volver"– los integrantes de Soda Stereo acordaron que se reunirían cada cinco años para seguir tocando. No pudieron cumplir la promesa. Su histórico líder, Gustavo Cerati, falleció el 4 de septiembre de 2014, tras estar cuatro años en coma por un accidente cerebrovascular que sufrió el 15 de mayo de 2010.

El público perdió la esperanza de verlos juntos nuevamente, hasta que Charly Alberti y Zeta Bosio anunciaron, por sorpresa, que realizarían “Gracias totales”, una gira con la que pretenden celebrar la prolífica historia de la banda y homenajear a Gustavo, quien estará con ellos en el escenario por medio de pantallas de 400 metros cuadrados.

Esto permitirá a los espectadores ver, en algún momento, “a los tres arriba del escenario, en la que será la última vez que la gente va a ver a Soda en vivo”, dijo Alberti a El Espectador.

El evento recorrerá 10 países y contará con la participación de 14 artistas que están relacionados de una forma especial con la historia de Soda Stereo. Se trata de Rubén Albarrán, Benito Cerati, Richard Coleman, Adrián Dárgelos, Andrea Echeverri, Álvaro Henríquez, Juanes, Mon Laferte, León Larregui, Chris Martin, Draco Rosa, Fernando Ruiz Díaz, Gustavo Santaolalla y Julieta Venegas, algunos de ellos estarán presentes por medio de las pantallas y otros de manera presencial. La banda estable está conformada por Alberti, Zeta, Coleman, Fabián Quintiero, Roly Ureta y Simón Bosio (hijo de Zeta).

Bogotá, el antepenúltimo sitio en el que Gustavo tocó antes de morir, abrió la gira. Adrián Dárgelos, Andrea Echeverri, Draco Rosa, León Larregui, Mon Laferte, Richard Coleman y Rubén Albarrán fueron algunos de los artistas cantaron con los argentinos. En estos momentos la gira se encuentra suspendida por problemas relacionados con el coronavirus.