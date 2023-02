Conozca como puede ganar 200 dólares viendo Netflix, no es tan fácil como parece

Los diferentes trabajos a los que se puede acceder van desde catalogar las películas y series por géneros, hasta poner subtítulos. Foto: NETFLX - NETFLX

Una mujer, identificada como Rachel, de 28 años, se ha vuelto famosa en redes sociales y en medios internacionales tras asegurar que su trabajo consiste en ser catalogadora para Netflix, es decir, ver las series y películas que conforman el catálogo de la plataforma de streaming.

En los foros de debate que se realizan en redes sociales, muchos usuarios aseguran que ver películas, como en el caso de Rachel, es el “trabajo ideal”, sobre todo porque lo único que se debe hacer después de ver las producciones de la N roja es etiquetarlas por género y otras categorizaciones.

(Puede leer: En marzo, el Festival Colombia al Parque regresa a Bogotá)

Rachel es especialista en marketing digital de Leeds, Reino Unido, y manifiesta que lleva cerca de seis meses obteniendo 200 dólares, luego de ser elegida para pertenecer a los etiquetadores de Netflix.

Más artículos sobre Netflix Confirmado: La serie de Netflix “La primera vez” tendrá segunda temporada “La primera vez”, una historia cargada de nostalgia que revive la época de los 70, está escrita por Dago García y protagonizada por Francisca Estevez. Está basada en la vida personal de Dago y se estrenó el 15 de febrero en la plataforma. Leer más Confirmado: La serie de Netflix “La primera vez” tendrá segunda temporada ¿Por qué Netflix baja los precios de suscripción en más de 30 países? Latinoamérica, Croacia, Eslovenia y Bulgaria son algunos de los lugares en los que aplica la disminución del costo en el plan de suscripción. Leer más ¿Por qué Netflix baja los precios de suscripción en más de 30 países?

Pero, el trabajo no es tan utópico como suena, pues según Rachel es bastante competitivo, donde no se abren cupos continuamente y hasta a veces no hay nada qué hacer, precisamente por la competencia.

(Puede leer: Así fue la extravagante revelación de sexo del bebé de empleada de Andrea Valdiri)

“Generalmente, tienes que esperar a que haya vacantes en el sitio web de Netflix. Seguí mirando regularmente su página de carreras durante algunas semanas hasta que solicité un lugar, estoy segura de que hay toneladas de solicitantes, pero les debe haber gustado mi experiencia en redacción de contenido y marketing digital”, comentó al medio Mirror Money.

¿Cómo conseguir un trabajo como el de Rachel?

De hecho, si usted quisiera optar por un trabajo como el de Rachel, puede acceder a las oportunidades laborales de Netflix en Netflix Jobs.

(Puede leer: Cuando Def Leppard jugó un partido de fútbol en Colombia)

Tenga en cuenta que los requerimientos para poder conseguir una oportunidad de trabajar en Netflix van desde saber varios idiomas, tener buena redacción y poder resumir las cosas de buena forma, hasta tener claros conceptos básicos de fotografía.