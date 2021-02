Cony Camelo y su inspiración musical en la naturaleza colombiana

La artista bogotana Cony Camelo, pasó por los micrófonos de El Espectador para compartir algunas de las experiencias de su estilo de vida conectada con la naturaleza.

Hicimos una pausa con la actriz Cony Camelo, quien abrió su corazón para hablar acerca de sus nuevos proyectos musicales y su conexión con las tradiciones de grupos indígenas de nuestro país.

La también presentadora, que lleva varios días en el corregimiento de Palomino, señaló que “estoy en una temporada muy especial viviendo en estos climas y en estas tierras, desde diciembre del año pasado me vine para acá a pasar una temporada en Santa Marta, un poco huyendo del nuevo encierro del COVID-19, quería esta segunda etapa me cogiera en un clima más amable que el de Bogotá, me vine y coincidió con el encuentro con un productor con el que trabajé el año pasado, que produjo el himno de la guardia indígena, Juan Carlos Pegrellino y que también fue productor de la banda Systema Solar, entonces coincidí con él y como la cuarentena empezó a alargarse, nuevamente, me quedé con él haciendo música”.

Además, Cony Camelo aseguró que la posibilidad de vivir en este ambiente la enriquece culturalmente. “Hay mucho aprendizaje, creo que hay mucho que aprenderle a estas culturas y la posibilidad de vivir en el campo, de cocinar, de cultivar, de despertar, de meterse al río porque lo tienes a menos de 15 metros, subir la montaña, compartir”.

Actualmente, la artista está enfocada en sus proyectos musicales. “Lo que se viene es música, voy a lanzar un sencillo el próximo mes, una canción que se llama ‘Tan bonito’, es una especie como de cumbia, samba, electrónica, que me tiene muy feliz y pues aquí estoy componiendo canciones y produciendo lo que toda esta tierra también me ha inspirado”.

Y es que el sencillo, promete ser un producto cargado de vida por la composición de las letras, la melodía y el ritmo; además Cony Camelo, destaca la importancia de ser mujer y su relación con la naturaleza.