Courtney Love habló sobre Brad Pitt y su obsesión por la ‘biopic’ de Kurt Cobain

Courtney Love afirma que Brad Pitt la acechó para hacer una película sobre Kurt Cobain.

Hace pocos días, Courtney Love, de 58 años, afirmó en el pódcast ‘WTF’ de Marc Maron que fue despedida de la película de 1999 “Fight Club” (”El club de la pelea”, protagonizada por Brad Pitt, porque se negó a permitir que el actor hiciera una película sobre su difunto esposo, el líder de Nirvana, Kurt Cobain, quien se suicidó en 1994 a la edad de 27 años.

Love recurrió a su cuenta de Instagram para reiterar las afirmaciones hechas en el pódcast.

Así lo escribió: “Hola. Con respecto a una historia que conté en el pódcast @marcmaron #wtf. Una historia que nunca iba a contar. Brad me empujó demasiado lejos. No me gusta la forma en que hace negocios o ejerce su poder. Es un hecho simple, y comenzó durante la producción de ‘Fight Club’”.

La cantante de la banda Hole continuó: “Entiendo lo mucho que es un juego de ruleta. No estoy aquí 22 años después quejándome de perder un papel interpretando la pieza secundaria de alguien en una película. En el pódcast, cuento el día que Brad Gus Van Sant me llamó desde el almuerzo y trató de chantajearme por mi papel, por los derechos de una película sobre Kurt. Los rechacé, y a las 7:00 p.m. estaba despedida de ‘Fight Club’. Cada palabra de esto es un hecho. Este siempre fue un secreto que estaba bien guardado”.

Posteriormente, Love comentó que Brad Pitt la acechaba acerca de su esposo fallecido.

“Es una película. De hecho, transmití mejores papeles que ese. ¿A quién le importa? El punto es que Brad no dejaba de acecharme acerca de Kurt”.

Courtney Love también dijo que recibió una llamada con Brad Pitt en 2020 sobre otra película que cuente la historia de Cobain, pero lo rechazó nuevamente. Sin embargo, ahora decidió hablar abiertamente al respecto porque siente que el actor no dejará de perseguir a Kurt hasta que ella lo haga público.

Los explicó de esta manera: “Con todo este resentimiento en nuestra historia, uno podría preguntarse por qué acepté otro lanzamiento de Brad para la película de Kurt después de todos estos años. Es porque estoy en recuperación. Y el resentimiento es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Ya no estaba enojada por eso. Además, escuché que Pitt estaba lidiando con los mismos demonios. Entonces, ambos podríamos haber cambiado nuestra visión espiritual del mundo. No debe ser”.

Reiteró que en repetidas ocasiones Pitt le mencionó la idea de hacer una película sobre el vocalista de Nirvana: “No es solo el Zoom que tuve con Brad en 2020 donde le dije que no a @planbfilms Brad que lo producía. Es que dije NO al Zoom y eso no fue suficiente, y no me escucharon. Me ignoraron. No tenía planes de mencionarlo con Marc Maron, pero surgió. Conté la historia porque sentí que Pitt no dejaría de perseguir a Kurt, a menos que lo dijera en público”.

Reiteró que no quiere que Pitt tenga resentimiento hacia ella por los constantes rechazos: “No quiero que Brad se enoje conmigo y se convierta en su resentimiento. Quiero que lo haga mejor. No me gustan las agresiones. Vamos, hermano Pitt. Te deseo lo mejor, de verdad. Si está enojado conmigo, ese es su problema. Lo disfruto inmensamente como estrella de cine. No tanto como productor de biopic. Espero que esto se aclare, y gracias por su tiempo. Estoy segura de que Helena Bonham Carter estaba absolutamente destinada a ser Marla Singer y no tengo nada en contra de ella, ni de Edward Norton, ni de David Fincher, ni de Art Linson, todas las personas por cuyo trabajo genial respeto inmensamente”.