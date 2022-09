De la radio al pódcast, “El zoológico” vuelve en digital

“El zoológico de la mañana” fue transmitido durante 23 años por la emisora la Superestación 88.9. / Daniel Perdomo. Foto: Cortesía: Daniel Perdomo

Fue el 2 de septiembre de 2005 cuando la Superestación 88.9 se silenció. Fue un día triste para los miles de oyentes que durante 23 años la habían seguido fielmente, muchos de los cuales habían crecido con ella.

Fue a través de sus radios donde escucharon el emblemático “Concierto de Conciertos” de 1988, el ya legendario concierto de Guns N’ Roses de 1992; a Fulgencio como candidato a la Alcaldía y a Papuchis con “quiero participar” (su frase de batalla).

Fueron momentos que forjaron a una generación de jóvenes en cuyo ADN viajaban las notas del pop y el rock de los años 80 y 90 y que grabaron en su memoria sonora las voces de sus disc-jockeys favoritos. Yo estuve allí, pero al otro lado de la radio, al frente del micrófono. Fui una de esas voces que acompañaron a esa generación de jóvenes en la búsqueda de sus sueños.

Formé parte de la última etapa de la Superestación, donde presentaba el espacio El metro y hacía parte del equipo del Zoológico de la mañana, el programa emblemático de la radio juvenil colombiana.

Decir adiós al lugar que fue mi hogar durante 10 años, no fue fácil, y ahora 17 años después, tengo la fortuna de devolver mis pasos para emprender este camino que nos trae de regreso, no solo a mí, sino a mis compañeros de equipo: El Jefe, El Capi, Papuchis y Marocco.

Cinco amigotes con algunas canas, pero con las mismas ganas, decididos a emplear las herramientas que ofrece la tecnología para darle una nueva vida a este espacio radial que, más allá de la nostalgia, está habitado por el humor, la actualidad y los grandes invitados. Un show que confiamos nos conecte con nuestros oyentes de entonces y los nuevos que apenas nos están conociendo.

Este volver que rompe los tiempos del silencio llega ahora en formato de pódcast, es decir, de audio digital. El Zoológico pódcast es ese lugar sonoro donde nos reencontramos con nuestros amigos invisibles que nos hacen llegar a través de las redes sociales la alegría de este postergado encuentro:

“Pero qué es esto por Dios, no lo puedo creer, me hicieron el día, la semana, todo, que recuerdos, el zoológico de la mañana, que recuerdos tan bacanos, gracias por regresar en este formato, gracias por que me alegraron muchas mañanas, son unos pros, todos, gracias”.

“¡Del putts! Bacanísimo volver a escuchar sus ocurrencias y tu risa, Deysa. Grandes recuerdos”.

“Definitivamente el Capi de la Superestación es como el Slash de Guns N’ Roses. Todos juntos hacen más que la suma de sus partes”.

“Regresé en el tiempo, al bus, a la cafetería de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Nacional frente a Ingeniería, donde pasaba la mañana escuchándolos sin entrar a clase, sintiendo esa maravillosa conexión al escucharlos y ser parte de mi vida. Muchas gracias, Superestación”.

Para mí también ha sido un viaje en el tiempo. Subí de nuevo las escaleras del estudio cuyas paredes están tapizadas por afiches de las grandes estrellas del Rock de los 80, volví a “cacharrear” las consolas que manejé en mi época de DJ, encendí el logo de la pirámide de cristal que adornaba nuestra cabina, todo fue un volver. ¿Y volver para qué? Se lo pregunto a El Jefe, Fernando Pava, que durante todos estos años ha mantenido la llama encendida desde la Superestación On Line.

“El ‘Zoológico pódcast’ regresa en este formato, que es el más parecido a lo que había en los años 80 y 90, cuando el teatro de la imaginación se llevaba a estos programas de la mañana y hacíamos que la gente volará a cualquier ambiente. Las nuevas herramientas tecnológicas nos permiten cosas que hace 40 años no eran posibles. Volvemos para reconciliarnos entre todos, porque estamos hechos con el mismo espíritu, con un alma apasionada por la comunicación y es la oportunidad de encontrar las diferentes generaciones unidas en un mismo propósito, que es divertir, recuperar la risa y ofrecer la actualidad desde el humor. Los artistas que han crecido con nosotros son protagonistas también de nuestro programa.”

El conductor del espacio es Hernando Romero Barliza, El Capi, quien sigue haciendo gala de una voz única en su generación y no esconde la alegría de volver a hacer parte de esta aventura:

“Las sensaciones del regreso han sido muy gratas, porque ha sido un reencuentro no sólo de colegas, sino ante todo de amigos que hacía un buen tiempo –17 años– no compartíamos ningún programa radial. Antes, en la mayoría de las ocasiones comenzábamos a las 05:30 a.m., pero al terminar el programa nos quedaba la sensación de que el tiempo había pasado rápidamente. Y básicamente era por eso, porque era grato. Y a veces te preguntas si volverá a ser así de agradable. ¿O será que los años nos vuelven más serios, más adultos? ¿Será que me divertiré igual? Y la respuesta es sí, porque la estamos pasando bien. Yo lo estoy tomando como mi necesaria dosis de risa. Es agradable ver la gran respuesta de una nostálgica audiencia que no perdía la esperanza de volver a escucharnos juntos y de nuevos oyentes también que por curiosidad nos escuchan”.

Papuchis, que se ha labrado una próspera carrera como coach en consciencia transpersonal, veía el proyecto del pódcast como algo muy romántico, muy nostálgico, pero la vuelta a las ondas digitales no ha hecho más que despertar su interés por el formato y el personaje que le dio la fama.

“Me siento muy feliz de poder participar en este proyecto. 20 años después, vuelvo a hacer radio con mis amigos, con mis maestros, porque todos fueron y todavía son maestros de la vida y de la radio. Volver al Zoológico es un despertar de mi alegría y mi espíritu de esa parte inquieta y necia que hay en mí, en la esencia del Juancito que luego se convirtió en Papuchis, para seguir siendo niño.”

Cierra el equipo Andrés Marocco, un amigo que cosecha admiradores por miles en las redes sociales gracias al esmerado trabajo que durante tantos años ha hecho como periodista deportivo y quien hizo parte esencial del Zoológico de entonces.

“Es un placer volver. Teníamos todos esa llamita viva y ha sido muy fácil volver a coger el ritmo. Lo disfrutamos mucho. mantenemos siempre una buena onda y un humor que lo combinamos mucho con Papuchis, así que creo que se hace muy natural. Estamos muy contentos y con muchas ganas de hacer muchos más episodios y qué bueno que la audiencia siga creciendo. Nos sorprendió gratamente el primer episodio, fuimos el pódcast número uno de Spotify Colombia”.

Y para mí, Deysa Rayo, volver es cristalizar un sueño en el que nunca he dejado de creer. Después de realizar un máster en pódcast y audio digital en España, sentí que era propicio abrir el Zoológico a estos nuevos formatos. Intuía que aunque las formas de comunicar cambiasen, lo esencial siempre permanece.

Y así ha sido. El debut del Zoológico pódcast nos llevó en tan solo una semana al número 1 en el top de los pódcasts más escuchados en Colombia. Por ello cada semana nos reunimos, sentados en la misma mesa de trabajo, como los amigos de siempre, extrañando a los que no pueden estar por la distancia: Memo Orozco, Diego F.M. Recordando a nuestro querido Eduardo Perdomo y a tantas voces que pasaron por estos micrófonos. Agradeciendo al “Mono” Gutiérrez y a Samuel Giraldo su apoyo incondicional detrás de los micrófonos para llevar a nuestra audiencia en un viaje a través del tiempo al lugar donde habita ese niño, ese joven que siempre vivirá en nosotros.

Un reencuentro que esperamos próximamente llevar a los teatros con público en vivo, para poder finalmente verles la cara a nuestros amigos invisibles y darles las “gracias totales”, por esperarnos y seguir creyendo.

El Zoológico pódcast se emite semanalmente en Spotify, Apple Music y las principales plataformas de pódcast. Cada jueves un nuevo capítulo.