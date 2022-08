Diego Bertie: mánager revela detalles de los últimos momentos en vida del actor

Diego Bertie falleció el 5 de agosto tras caer del piso 14 de un edificio. Foto: Redes sociales

En una entrevista para el programa de la televisión peruana “Magaly Tv: la firme”, Carlos Sánchez de la Puente, amigo y mánager del fallecido actor Diego Bertie, habló sobre cómo fueron los últimos días del actor y se refirió a los rumores de un supuesto suicidio. Además, reveló algunos de los planes y proyectos en los que el artista trabajaba.

Desde el momento en que se anunció el fallecimiento de Bertie a raíz de una caída desde el piso 14 de un edificio, mucho se ha especulado sobre su muerte, incluso, se ha llegado mencionar que no fue un accidente, sino que se trató de un suicidó a raíz de problemas de depresión.

Dicha afirmación la rechazó e incluso la desmintió Carlos Sánchez, argumentando que daba testimonio de que él era un hombre que amaba la vida, y que además tenía proyectos a mediano y largo plazo. “No he tenido solo una relación de trabajo con él. Puedo decir que Diego amaba la vida, a su hija y a su familia. Le encantaba estar rodeado de sus amigos. A mí me decía que yo le hacía recordar mucho a su papá”.

Los rumores frente a su salud mental también surgieron a raíz de la cancelación de último momento de uno de sus shows días previos a su fallecimiento. No obstante, frente a esto, su mánager aclaró que sucedió por problemas de salud física. “Él me llama el lunes a medio día y me comenta que se sentía con tos, y nosotros comentamos, oye no será COVID. Y le dije: mira, si no vas a estar al cien por ciento, mejor descansa, hablo con la tiquetera, reprogramamos y le comunicamos a la gente que es por motivos de salud”.

La última llamada con Diego Bertie

En la entrevista también hubo espacio para hablar de los recuerdos y sentimientos que el actor generó en Carlos Sánchez, quien más allá de ser su representante, ocupó un rol de amigo y compañero en la vida del peruano.

Sánchez pudo ser una de las últimas personas con las que se comunicó Diego Bertie, pues él afirmó que el día anterior al trágico suceso habló con el actor, en una llamada que para él solo mostró esperanza y ganas de seguir viviendo para cumplir sueños que tenía en su vida.

“Me dijo quiero cumplir mi sueño, mi sueño es volver a la música (…) Él quería despedirse así cantando, teníamos planeada una gira en el país; nos estaban pidiendo la gira bastante, y una gira en Estados Unidos para las comunidades peruanas y latinas.” También, reveló que se encontraban trabajando en un disco que estaba próximo a salir, y en una película que se estrenará en febrero de 2023.

Canciones de Diego Bertie y su trayectoria en la música

Tal como lo menciona Carlos Sánchez, el artista quería dedicarse a la música y realizar varias giras. Se podría decir que sus fanáticos han procurado cumplir esa voluntad, pues en los últimos días se conoció que su canción “Qué difícil es amar” ha liderado la listas de lo más escuchado en Spotify en Perú. Este sencillo hace parte de “Fuego Azul”, álbum lanzado en 1997 compuesto por 12 canciones, entre las que también se destacan “El Fuego que no ves”, “Mentirosa” y “Furia”.

A raíz de su intención de volver a los caminos de esta industria, en los últimos días, Manuel Garrido Lecca, productor musical, compartió un apartado inédito de “Puede ser”, un single que estaría por estrenarse dentro de su disco “Río tres x”. En esta canción publicada en el medio “Dia D”, se escucha a Diego entonando una frase que cobra sentido tras su muerte: “Puede ser, una nueva ilusión, puede ser, solo mi corazón o será amor”.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Diego Bertie?

Aunque evidentemente se sabe que el fuerte impacto que sufrió el actor causó su muerte inmediata, lo que se desconoce es la razón de la caída. Frente a esto la Fiscalía del país menciona que las pruebas apuntan a que fue un accidente, y además, se atribuye al politraumatismo como la causa principal.