Diego Torres sobre Javier Milei: “Hay muchas ganas de pelearse innecesariamente”

El último trabajo discográfico de Diego Torres es "Mejor que ayer", en el que Carlos Vives participa en la canción "Kapún". Foto: Agencia EFE

Su más reciente trabajo discográfico se titula “Mejor que ayer”, ¿qué es mejor que ayer hoy en su vida?

Es una pregunta muy compleja. Yo creo que uno va creciendo en la vida y va aprendiendo, va equivocánsose, va aprendiendo de los errores, ganando en experiencia a lo mejor con el tiempo, y estas canciones reflejan este último tiempo de vida, de situaciones personales, de subidas y bajadas, desordenes afectivos, y de alguna manera eso se traslada a lo que uno escribe, a lo que uno quiere hacer en canciones. Así que es un disco muy especial que deseo que llegue a la gente y acompañe a mucha gente.

Sobre la cación “Mejor que ayer”, un éxito en plataformas y viral en Tiktok

Es una canción que tiene que ver con situaciones personales, de cuando uno pierde, se equivoca, pasan y suceden cosas en la vida de las cuales uno debe aprender, saber cómo manejar, y por el otro lado, la letra de esta canción habla de eso ¿no?, que cuando vamos a amar, vamos a gozar, pero también vamos a sufrir, y este coro es tira pa’ delante, como diciendo que rendirse no está en los planes, y también de cuántas veces nosotros mismos hacemos boicot para nuestra propia felicidad, que aparece por un instante y no sabemos qué hacer con ella, así que es una canción que ha pegado en mucha gente; los más chiquitos, los grandes, los jóvenes, en las redes se ha desparramado de una manera increíble y bueno me da mucha felicidad eso.

¿Qué inspira a Diego Torres para inscribir esas canciones con letras tan inspiradoras?

Mira, yo trato de todas las experiencias que tengo en la vida, lo malo, lo complicado, tratar de aprender de ahí, porque yo creo que uno aprende más de los errores que de los buenos momentos, y he encontrado en la música un lugar dónde cantar, escribir y decir cosas. De repente, combinado con ritmos que también acompañan el mensaje de esa canción, entonces para mí es muy importante ese canal de comunicación con la gente que se ha generado a través de los años y a través de las canciones y de mi persona también.

Hablando de ritmos, ¿se ve haciendo reguetón?

Yo no tengo un enfrentamiento con lo urbano, yo soy una persona desprejuiciosa y no entro sinceramente en esa rivalidad, creo que hay que darle espacio a géneros nuevos, creo que hay música nueva que está buena, y otra que de repente no está buena, y eso siempre ha sido así, no ahora por lo urbano. No iría a un lugar musical que no me corresponde, que no lo siento, y que la gente tampoco va a buscar en mí, yo creo que la identidad musical en un artista es muy importante, y eso es lo que siempre trato de transmitirle a generaciones que vienen detrás de mí, a sobrinos que son artistas, porque vengo de una familia que son artistas.

Lo que sí me gustó del principo es poder llevar adelante en mi sonido, en mi identidad musical, este horizonte amplio de reggae, funk, baladas, rumba, de juntarme con los gitanos en España, con Juan Luis Guerra, Rubén Blades, Carlos vives, Fonseca, Carlos santana, con gente del reggge como la banda de regggae de Brasil, osea poder tener ese horizonte amplio para mí es muy importante y soy muy agradecido que la gente me haya tomado y me haya aceptado así y este disco no escapa de esa búsqueda. Siempre me gustó trabajar como compositor y coautor de mis canciones, trabajando y dando espacio a otros colegas que vienen a escribir conmigo, otros arregladores, otros productores con los que coproduzco canciones, y así tengo el equilibrio de decir mi opinión, mi voz, y también tener espacio y oreja para recibir lo que otros músicos, compositores o productores que trabajan conmigo me pueden valorar, y este disco “Mejor que ayer” da espacio a mucha gente nueva que ha trabajado conmigo, que me ha aportado cosas que yo buscba, y así este disco propone dentro de mi identidad músical, cosas nuevas también.

Carlos Vives participa en este disco, ¿qué significa él en su carrera?

Con Carlos tenemos una amistad de hace muchos años, tenemos una linda conexión, una charla sobre la vida, sobretodo, y tenemos una energía que nos hace llevarnos muy bien. Después de “Un poquito” que realmente fue un canción con un éxito muy grande, sentí cuando había escrito esta canción que acá suena Carlos, entonces le escribí y le dije “hay una canción que creo que tenemos que cantar juntos, te la mando, escúchala si te gusta y lo que quieras aportar o tus ideas”. Y así fue: “No hermano, encantado, me enanta, agradecido”, y empezó a mandarme ideas y propuestas y así fuimos trabajando creativamente con Carlos y así se dio después de filmar el video también e involucrar a Diego Pesins que es el director que trabajó conmigo en “Mejor que ayer”, lo convoqué para este video, le tiré la idea de que sea en un camerino el video, como post show, como que nos encontrábamos mirándonos en el espejo y ese reflejo de encontrarnos con Carlos, porque la canción tiene un mensaje de cuántas veces nos perdemos en todo lo que pasa alrededor, en lo aturdidos que estamos con la intensidad de nuestras vidas y llegamos y en un momento de intimidad nos miramos al espejo y nos perdimos y no encontramos a esa persona que antes encontrábamos ahí mirándonos en el espejo. La canción habla un poco de eso.

¿Y qué significa Colombia en su vida?

Colombia es mi segunda tierra, Colombia es un país muy querido porque yo no conocía a Colombia y mis canciones empezaron a sonar acá y amigos que venían a Colombia me decían “fuimos a Colombia y sonaba una canción tuya”, después llegué, desembarqué en Colombia y empecé a hacer amistades, empecé a hacer conexión con el público, y mis canciones siguieron sonando con el paso del tiempo, yo me encargué de venir, y después me pasaron un montón de cosas, tuve pareja colombiana, grandes amigos colombianos, además de un público muy querido, momentos de mi vida muy claves donde la vida me citó en Colombia, entonces tuve una gran conexión y contención también en momentos complicados de mi vida, entonces Colombia se ha ganado un espacio en mi corazión muy especial.

Además de Carlos Vives, también trabajó con sus sobrinos en este disco, ¿cómo fue la experiencia?

Para mí trabajar con mis sobrinos Benja y Ángela fue muy lindo, era un sueño que tenía pendiente en mi lista de cosas esenciales a cumplir. Hay un tiempo natural en que las cosas se den, y aveces uno lo quiere forzar y no. Y en una tarde tomándonos unos mates, que es la bebida típica qe nosotros compartimos mucho en la tarde, mi sobrino Benja nos mostró canciones, y cuando me muestra una idea digo qué lindo esto, estas cosas que tiene de flamenco dentro del pop que nos identifica, porque mi familia ha crecido escuchando mucha música que tiene que ver con España también, mi amistad con los gitanos y con el flamenco y con el cajón y la fusión del flamenco en España, le dije me encanta, me dejás que me meta a trabajar y que busquemos algo juntos y te ayudo a terminar la letra y dijo sí tio me encanta. Y así fuimos construyendo esta canción, invitamos a Ángela y a otra sobrina, y así hicimos una canción que habla de la familia, de los tiempos vividos, de valorar las cosas a tiempo, es una canción muy emotiva que a mí me hizo llorar mucho en el concepto de creación, para poder de alguna manera con esta canción purificar muchas cosas de mi vida personal. Esta canción significa mucho para nosotos los Torres con familia, y depsués sabiendo que esta canción llega a mucha gente, y también sabiendo que va a significar para mucha gente, porque somos una familia como cualquiera, que tiene sus idas y sus vueltas, sus cosas buenas, sus cosas malas, sus encuentros, sus reencuentros, pero con un amor incondicional que hace que vayamos y tiremos para el mismo lado. Es una canción que abre el disco, es una canción que con su video tiene imágenes de archivo de cuando eran chiquitos y estamos jugando, y ahora crecidos es muy especial y por eso decidí abrir este disco con “Las leyes de la vida”.

¿Qué ha aprendido de su faceta como padre?

A mí la paternidad me ha cambiado la vida de alguna manera, porque uno es de cierta manera hasta que es padre y ahí hay como una visagra, un cambio en tu vida y te empiezas a reencontrar con vos mismo, en el diálogo con los hijos, cuando van creciendo, tenés que decir lo que haces, tenés que ser muy coherente porque los chicos te están mirando y diciendo ah pero vos me decís una cosa, pero hacés otra, entonces reamente feliz de la paternidad, feliz de tener una hija como Nina que ahora que está más grande nos acompañamos, jugamos al tenis, el otro día me acompañó a unos premos de música, vamos a esquiar juntos a la montaña, vemos películas juntos, documentales, charlas, yo voy a verla entrenar, voy a verla al colegio, realmente es una relación hermosa y me he encontrado con cosas mías que no sabía que existían como padre y bueno muy feliz por eso.

¿Todavía tiene sueños por cumlir?

Yo creo que sueños siempre hay, el hecho de seguir haciendo música, de seguir grabando canciones, seguir haciendo discos, seguir pudiendo cobinar mi faceta como actor, el año pasado hice una participación en una serie, se llamó “El encargado”, después también hice una participación en una película “Dime lo que quieres” donde ahora que estamos en Colombia fue muy gracioso porque me encontré haciendo escenas con Angie Cepeda que, fuimos pareja siete años y volvernos a encontrar fue muy divertido, nunca habíamos trabajado juntos en una escena y fue muy muy divertido desde donde se encontraban los personajes, así que el sueño de poder estar sano, de poder cumplir mi vida, soy deportista de alma y hace poco corrí una media maraton que son 21 km, que esta bueno y son focos donde uno tiene que entrenar, cumplir objetivos y ganar una medalla, por mérito personal, no es poque le ganaste a nadie sino que es poque vos cumpliste tu objetivo. Son cosas que también le transmito a mi hija, me dice papá ganaste, y le digo no no gané, no voy a ganar nunca, lo que sí es un objetivo porque entrené todo el año en medio de viajes, la gira, y ese objetivo lo cumplí, y a vos te va a pasar, vas a perder mucho más de lo que vas a ganar. Y de eso habla “Mejor que ayer”, de amigarnos con la derrota, de enteder que la victoria es esporádica, y no podemos ser tan exitistas, que tenemos que entender que la derrota es de donde aprendemos, que amando gozamos, pero también sufrimos, la gente dirá qué sufrido, pero bueno vengo de la tierra del tango. Los argentinos tenemos una daga como que en la vida hay que sufrir, ganamos el mundial sufriendo, y eso le da como más valor a las cosas, tiene que ver con que si no sufrís no podés cantarle al optimismo o valorar la vida, la vida se valora de ambas veredas.

¿Cómo los medios tratan hoy a los artistas, hay fijación por el chisme y la especulación?

Los chismes son parte, yo nunca fui parte de los chismes sinceramente, yo creo que hay una industria que vive del chisme, hay gente famosa que vive del chisme, entonces siempre transmito eso, hoy hay un nuevo oficio que es ser famoso, yo siempre dije que la consecuencia de mi trabajo es la que te da un orden público y por ende cierta fama, y mi objetivo en la vida no es ser famoso y estar detrás de los chismes y de los escándalos, mi función es que mi trabajo pulcro en la música sea poder llegar a mucha gente con las canciones, comunicar a través de una entrevista, que la gente conozca más de mi persona además de las canciones, las historias de vida, lo que me pasa detrás de cámara que no se ve y que es realmente alucinante, lo lindo y bueno que te propone esta carrera y te cito una. Hace muchos años en Medellín yo estaba en un concierto y veo que una chica se acerca y la traen al costado del escenario, esa chica era Isabel y era médica, en ese momento atavesaba un cancer, conocí a su familia, hermoso, fueron tan lindos que conecté con ellos, los últimos años de su vida pude acompañarla, le hacía videollamadas, le cantaba, Isabel era mágica, hoy me sigo mensajeando con su familia, eso es un regalo de la música, eso es más importante que la fama o un escándalo, eso es lo que la música me devuelve y aveces me sorprende y no sé cómo manjeralo.

¿Cuál es su postura con este nuevo periodo político en Argentina y la llega del presidente Milei?

Estamos en Argentina viviendo un momento político intenso como país, unas elecciones, un tema económico, de inflación, de años, de décadas, de políticos inescrupulosos, de mucha corrupción, y creo que esto confunde a mucha gente.

Me parece que nos tienen que dar claridad y a eso me refiero a atacar los temas económicos, tratar de bajar la inflación, tratar de hacer un sistema financiero más sólido, impuestos que no ahorquen a la gente, leyes laborales que ayuden a los emprendedores y a los que dan trabajo, y también que protejan al trajador, buscar ese punto de equilibrio, irnos de un lado del otro, de derecha o de izquierda, de blanco de negro, me parece que no sirve. Humildemente lo escribí en una canción que se llama “La grieta”, que entre el blanco y el negro hay un gris y aveces tenemos qu transitar esos grises para ponernos deacuerdo.

Es un momento en el que hay un gobierno nuevo con intenciones de cambiar muchas cosas, pero también con muchas ganas de pelearse innecesariamente, creo que no podemos mezclar la cultura con el hambre, que lógicamente es muy importante el hambre, muchas veces causado por las malas políticas que hay en el poder, por las desigualdades, por esas oportunidades que pretenden vender y decirnos para un país con igualdades que no las llevan a cabo en sus políticas, digo de emprobecer a la gente en vez de darle oportunidades de trabajo. Entonces por un lado va la necesidad primaria de darle de comer y educación a la gente, pero también es muy importante la cultura, entonces soy de los que piensa que es muy importante administrar bien los entes culturales, erradicar la corrupción también de allí, pero apoyar la cultura porque no sabemos si hay alguien que puede buscar oportunidades en la música, en el arte, y no las tiene porque viene de muy abajo. Entonces ahí también el Estado tiene que estar, como tiene que estar en la universidad pública dándole oportunidades a quien no puede para pagar una privada. Entonces en esto nos peleamos nos confundimos, no porque los artistas, no porque el hambre, todos pagamos impuestos, todos buscamos un país mejor, y creo que es hora de que nos sentemos a la mesa a debatir ideas, no pelearnos, sino intercambiar ideas y generar un sistema que funcione mejor, eso es lo que buscamos como país y como sociedad.