¿Dónde ver la boda de Meghan Markle y príncipe Enrique?

Redacción Gente

Este sábado 19 de mayo se casa el príncipe Enrique con la estadounidense Meghan Markle, ceremonia que se podrá seguir en vivo por el Canal E! y Youtube a partir de las 11.00 GMT.

El enlace se llevará a cabo en Windsor, a 34 kilómetros al oeste de Londres, donde hay un pintoresco castillo medieval, en cuya capilla, que lleva el nombre del patrón de Inglaterra, se celebrará el enlace anglicano. (Leer Meghan Markle llegará al altar de la mano del príncipe Carlos).

La capilla gótica, en la que el príncipe Carlos se casó con Camilla en abril de 2005, estará decorada con flores de temporada, y ramas de hayas y abedules, así como con rosas blancas. La ceremonia estará a cargo del deán de Windsor, el reverendo David Conner, mientras que el arzobispo de Canterbury y primado de la Iglesia de Inglaterra, Justin Welby, casará a Enrique y Meghan cuando estos declaren sus votos matrimoniales ante una congregación de 600 personas. (Leer Todo lo que tienes que saber sobre la boda real en Reino Unido).

Además, el primado de la Iglesia Episcopaliana de EE.UU., Michael Curry, que en 2015 se convirtió en el primer obispo afroamericano en presidir la Iglesia Episcopaliana, pronunciará un sermón.

Los dos hijos mayores de los duques de Cambridge, el príncipe Jorge, de 4 años, y la princesa Carlota, de 3, ejercerán de paje y dama de honor.

Los dos sobrinos del novio acompañarán a la exactriz en su paseo hacia el altar junto con otros ocho niños y niñas. Éstos serán los ahijados del príncipe Enrique, Florene van Cutsem, de 3 años; Zaile Warren, de 2, y Jasper Dyer, de 6, y los ahijados de Meghan Markle, Remmi y Rylan Litt, de 6 y 7 años, respectivamente.

Completarán la comitiva los gemelos Brian y John Mulroney, de 7 años, y su hermana Ivy, de 4, nietos del ex primer ministro canadiense Brian Mulroney.

El enlace durará una hora, tras lo cual los novios se subirán a una carroza abierta -un Ascot landau- para recorrer las calles de Windsor antes de pasear por Long Walk -la icónica avenida adornada a ambos lados por castaños plantados durante el reinado del rey Carlos II en 1680- para volver al castillo donde habrá una recepción en el suntuoso salón de San Jorge, utilizado para cenas de Estado. (Le puede interesar: Harry y Meghan, el amor entre un príncipe y una “plebeya”).

Meghan Markle entrará, de la mano del príncipe Carlos, a la capilla de San Jorge como plebeya y saldrá del templo como "su alteza real" y como "duquesa", pues está previsto que la reina Isabel II conceda al príncipe Enrique un título nobiliario, posiblemente el de duque de Sussex, uno de los pocos que aún están vacantes y cuyo origen se remonta a 1801, cuando el entonces rey Jorge III (1738-1820) otorgó el ducado de Sussex a su hijo Augusto -uno de sus 15 hijos-.

En el salón de San Jorge los invitados disfrutarán de un banquete compuesto principalmente por canapés, comida servida en pequeños recipientes, y una tarta de limón y saúco, para la que se han utilizado 200 limones Amalfi, 20 kilos de mantequilla, 20 kilos de harina, 20 kilos de azúcar y 500 huevos biológicos procedentes de Suffolk (este de Inglaterra).

Algunas de las cifras más recientes de la boda real del año

- 2 mil 640 personas están invitadas a la ceremonia de la Boda Real que se llevará a cabo en la Capilla San Jorge en el Castillo de Windsor, incluyendo: ciudadanos comunes, miembros de organizaciones benéficas, estudiantes, e integrantes de la realeza.

- Meghan lucirá 2 vestidos, uno más tradicional para la ceremonia y otro más glamoroso para la recepción.

- 125 metros cuadrados aseguran tiene la modesta casa en la que vivirán los recién casados, y que cuenta sólo con dos cuartos, sala, comedor y cocina.

- 30 millones de euros es el costo aproximado que los entendidos en la materia aseguran costará la boda.

- 4 mil 200 agentes de Scotland Yard serán los encargados de velar por la seguridad dentro de las inmediaciones del castillo.

- Entre 8 y 14 mil libras esterlinas costaría hospedarse en Windsor durante el fin de semana para ser testigos de lo que sin duda es una de las bodas reales más comentadas y esperadas de la historia.