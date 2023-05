Ed Sheeran dice que dejará la música si pierde el juicio por el caso de plagio

El músico Ed Sheeran sale de un tribunal federal después de asistir a su juicio por infracción de derechos de autor en Nueva York, Nueva York, EE. escrito por Ed Townsend, en su canción 'Thinking Out Loud'. Foto: EFE - SARAH YENESEL

El pasado lunes primero de mayo, durante el juicio que se adelanta en su contra, el cantante británico Ed Sheeran aseguró que abandonará su carrera artística de ser declarado culpable en el juicio de presunto plagio que se adelanta en su contra, pues considera que toda esta situación es un insulto a su trabajo. “Me parece realmente insultante dedicar toda mi vida a ser un intérprete y compositor y tener a alguien que me menosprecie”, dijo al finalizar su declaración en el estrado, según reportó MailOnline.

El litigio, que entró en curso desde la semana pasada y que se está llevando a cabo en Manhattan, busca determinar si la estrella pop británica plagió “Let’s Get It On” de la leyenda de la música soul estadounidense Marvin Gaye al componer el tema musical “Thinking Out Loud”, con el cual Sheeran ganó el premio Grammy a Canción del Año en 2016.

La demanda fue presentada por los herededores de Ed Townsend, un músico y productor que coescribió el clásico soul lanzado por Gaye en 1973. De acuerdo con los hijos del artista, hay varias y evidentes similitudes en los acordes. Además, alegan que cantautor británico ha realizado mezclas de las dos canciones en varias de sus presentaciones.

Según reportó el diario MailOnline, la semana pasada, los abogados de los denunciantes presentaron un video en el que se ve a Sheeran haciendo una transición entre “Thinking Out Loud” y “Let’s Get it On” durante una presentación en vivo, lo que asumieron como una confesión del artista de que sí había plagiado la canción.

Por su parte, el equipo de Ed Sheeran ha impugnado las acusaciones.“Hay docenas, si no cientos, de canciones anteriores y posteriores” a la canción de Gaye, que utilizan la misma progresión de acordes o una similar”, argumentaron.

Asimismo, el artista dijo que es normal que se realicen ´mash ups´, los cuales él ya ha hecho en varias ocasiones con otras canciones. Igualmente, aseguró que, “si hubiera hecho lo que me acusan de hacer, sería bastante idiota para pararme en un escenario frente a 20,000 personas y hacer eso”.

Para probar su punto, el cantante llevó su guitarra a los tribunales y allí tocó la secuencia de cuatro acordes que se le acusa de haber sacado del tema de Marvin Gaye. De ser declarado culpable, deberá pagar una multa de $100 millones de dólares.

No es la primera vez que Sheeran es llevado a los tribunales. En abril de 2022, ganó una batalla legal cuando un tribunal falló en contra de dos músicos que le acusaban de copiar una de sus obras, para su megaéxito “Shape of You”.

¿Cómo nació ´Thinking Out Loud´?

Según declaro el cantautor británico, su exitosa canción en realidad fue inspirada por el músico irlandés Van Morrison. De acuerdo con el medio ya mencionado, Sheeran escribió la canción tiempo después de que comenzó una nueva relación y después de la muerte de su abuelito.

“Me inspiro mucho en cosas de mi vida y de mi familia”, dijo Ed, quien también comentó que Amy Wadge, quien es una gran amiga suya, comenzó a tocar los acordes de la canción durante una visita a su casa en Inglaterra.