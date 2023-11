El Espectador ganó cuatro premios Simón Bolívar de Periodismo

El equipo de La Pulla está integrado por Juan Carlos Rincón, editor de opinión de El Espectador, las investigadoras y guionistas Valeria Cortés Bernal, Valerie Cortés Villalba, María Paula Ardila Martínez y el editor de video Kenny Salamanca Rodríguez. José Vargas Esguerra fue galardonado en la categoría de Fotoperiodismo por su reportaje en el Cauca. Foto: El Espectador

Trabajos publicados en El Espectador fueron galardonados en la ceremonia de los premios Simón Bolívar de Periodismo. Las periodistas Cecilia Orozco Tascón y Laura Ardila, columnistas en este medio, fueron reconocidas con los premios a “La vida y obra de un periodista” y “Periodista del año” respectivamente.

Por ejercer un periodismo fiscalizador que fortalece la democracia; por hacer de la libertad de pensamiento una práctica cotidiana; por luchar para defender la independencia editorial que le permite revelar lo que el poder quiere silenciar; y por su persistencia ejemplar para no callarse ni autocensurarse, siempre desde la intención de un periodismo ético y riguroso, el jurado reconoció el trabajo periodístico de Tascón, que en los últimos cinco años ha publicado más de veinte columnas sobre medios de comunicación, periodistas, censura y libertad de expresión.

Laura Ardila, galardonada como La periodista del año, reveló en una columna publicada en El Espectador que la Editorial Planeta había decidido no publicar su libro La Costa Nostra, la investigación a la que dedicó más de dos años. Su persistencia para que ese documento pudiera llegar al público generó un coro nacional de voces de apoyo, hasta que gracias a la editorial Rey Naranjo, el libro pudo circular. Este reportaje explica cómo operan los clanes políticos en Colombia, a partir del caso del Clan Char, y devela hilos invisibles de una democracia en la que, como lo dice la periodista del año, el silencio no es una opción.

Le puede interesar: El libro sobre los Char que Planeta censuró

Un capítulo de La Pulla, el formato de opinión en video de este medio de comunicación, que desmenuza y analiza la reforma a la salud que presentó el gobierno del presidente Gustavo Petro, fue galardonado en la categoría de Opinión.

El video titulado “Reforma a la salud: ¿El desastre o la salvación de Colombia?” presenta con un lenguaje sencillo, locuaz y riguroso, los alcances de una reforma clave para el gobierno actual. Para entender y explicar el tema, el equipo de La Pulla tuvo “primero que viajar al pasado, explicar el presente y entender el futuro que el gobierno se sueña con esta reforma a la salud”.

Vea: Reforma a la salud: ¿El desastre o la salvación de Colombia?

El jurado valoró el análisis, la capacidad de interpretación de los hechos, la fuerza de los argumentos, la calidad del lenguaje y el punto de vista original.

“En humor se valoran la oportunidad, el ingenio y el alcance que tiene la pieza satírica”, señalan desde la organización del premio.

El equipo de La Pulla está integrado por Juan Carlos Rincón, editor de opinión de El Espectador, las investigadoras y guionistas Valeria Cortés Bernal, Valerie Cortés Villalba, María Paula Ardila Martínez y el editor de video Kenny Salamanca Rodríguez.

“El humor siempre es un ejercicio de traducción. ¿Cómo le contaríamos esto a alguien que no tenga el tiempo de conocerse las minucias técnicas y aún así está interesado en entender? Así nació La Pulla hace ya ocho años: porque sentíamos que no se estaba contando el periodismo en un lenguaje que apelara más allá del nicho. Entonces a cada frase le hacemos la prueba sobre si es lo suficiente clara. Un lenguaje simple no es perder profundidad y en cambio sí es ganar audiencia. Esa es nuestra obsesión”, dice Juan Carlos Rincón.

“Tuvimos primero que entender el sistema actual que se quiere reformar. Y el sistema de salud colombiano es muy complejo, es un pesebre de instituciones, leyes, reformas, decretos que cada vez van cambiando. Para nosotras como periodistas fue adentrarnos en las tripas del Estado, entenderlo con ayuda de nuestras fuentes y luego, tener un piso para comprender qué era lo que verdaderamente pretendía el gobierno con la reforma”, señaló Cortés Villalba.

“Este fue un tema complejo no solo porque suele estar lleno de tecnicismos, sino porque en el país el debate era muy radical: la reforma era un desastre o la salvación.

Para sacarlo adelante no solo desmenuzamos el texto, también era clave entender cómo funcionaba el Sistema Nacional de Salud antes de los noventa, qué pasó con la ley 100 y cuál era el rollo actual con las EPS.

Hablamos con unos 8 analistas; desde expertos en salud hasta ciudadanos y nos encontramos con puntos de vista que nos ayudaron a entender si la reforma era viable y cuáles eran sus grandes vacío”, agregó Ardila Martínez.

“Es un reconocimiento que nos reafirma como equipo que lo que aportamos es útil para la gente y que vale la pena seguirle apostando a emberracarse con argumentos”, puntualizó Cortés Bernal.

En la categoría de Fotoperiodismo el jurado reconoció el trabajo de José Vargas Esguerra, fotógrafo de El Espectador, quien con un reportaje gráfico que se adentra en la cordillera central, explora las complejidades del negocio de la marihuana en el norte del Cauca y cómo su cultivo, además de servir de sustento para las familias de la región, amenaza la propia sostenibilidad de sus habitantes, pues la legalización de la marihuana medicinal los dejó fuera de la cadena de negocio.

Vea: Así se mueve el negocio de la marihuana en el norte del Cauca

“El acceso fue complejo porque esas zonas son controladas por grupos armados, y al ser un trabajo que se realizó en su mayoría de noche, que es cuando se iluminan los cultivos, había mucha tensión por las restricciones de movilidad que imponen estos grupos. También las personas tenían miedo de salir o hablar sobre el tema, por eso en algunas fotografías se reserva la identidad de estas. No poder tomar fotos en algunos momentos por evitar pasar un mal rato con la guerrilla que estaba siempre presente, definitivamente fue lo más difícil de este trabajo”, dice Vargas Esguerra.

En esta categoría, dicen desde el Simón Bolívar, “se valora el registro visual de un hecho por su riqueza informativa, encuadre original y fuerza estética” y en la evaluación se consideraron imágenes que no hayan sido manipuladas o alteradas más allá de lo necesario para publicarse en un medio.

Silvia Martínez De Narváez, directora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar destacó que los galardonados se les reconoce “la excelencia no solo el buen periodismo”.

Conozca la lista completa de ganadores de los Premios Simón Bolívar 2023 aquí.