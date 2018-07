El novio de Ariana Grande cierra su Instagram

BANG Showbiz

Desde que se confirmara su relación con Ariana Grande y, pocas semanas después, su compromiso, Pete Davidson ha pasado de ser un humorista más del elenco de 'Saturday Night Live' a una de las celebridades de mayor relevancia mediática en estos tiempos. (Le puede interesar: Pete Davidson habla sobre su compromiso con Ariana Grande)



Esa presión acabó por pasar factura al novio de la cantante, quien se ha enfrentado a diversas polémicas tanto por las grandiosas declaraciones de amor que dedica a su chica en las redes sociales -y que algunos consideran forzadas- como por la broma de dudoso gusto que realizó acerca del atentado terrorista del Manchester Arena que acabó con la vida de 22 personas y dejó unos cincuenta heridos tras el concierto de Ariana en la ciudad. En consecuencia, Pete optó por abandonar Instagram este lunes. (Le puede interesar: ¿Ariana Grande está comprometida con Pete Davidson?)



Muchos no tardaron en interpretar su decisión como una señal de que su romance con la estrella estaba en malos términos, algo que él quiso desmentir con una última publicación compartida en su sección de Stories en la que reveló su incomodidas ante la toxicidad que se respira en dicha plataforma. (Le puede interesar: Ariana Grande sufre estrés postraumático tras atentado en Manchester)



"No sucede nada malo, no ha pasado nada. No hay que buscarle explicaciones crípticas a esto. Simplemente ya no quiero estar en Instagram o en cualquier otra red social. Internet es un lugar maligno y no hace que me sienta mejor conmigo mismo. ¿Por qué debería perder mi tiempo con tanta energía negativa cuando mi vida está bien? El hecho de que tenga que pararme a explicarlo no hace más que darme la razón", aseguró.



Al mismo tiempo, Pete dejó la puerta abierta a un eventual regreso al mundo virtual: "los quiero a todos y estoy seguro de que volveré en algún momento".