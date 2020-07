El Teatro Mayor se une a la celebración de la Semana Virtual del Perú en Colombia

View this post on Instagram

Este #JuevesDeTeatroDigital, 16 de julio 8 p.m., coincidiendo con el comienzo de la Semana del Perú, podrás disfrutar de la retransmisión de 'Retablo', la producción más exitosa del @balletfolcloriconacionalperu, a través de www.teatrodigital.org o en nuestra página oficial de Facebook. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ¡Aquí hay #UnaEntradaParaTodos con @bancolombia! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Nota: este evento se realizó en 2018 en el #TeatroMayor