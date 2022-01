Ela Rincón, transformando realidades con el arte

Para Ela Rincón, el arte ayuda a reparar, sanar y recordar... es una forma de hacerse escuchar y alzar la voz por las causas sociales que apoya. / Cortesía Foto: Fito Buitrago

¿Cómo ha vivido este proceso de pandemia y confinamiento?

Creo que detrás de cada crisis hay cabida a la oportunidad. Yo viví la pandemia de todas formas posibles, desde la transformación personal hasta la pérdida, la incomodidad y el dolor. Fueron tiempos que dejaron en evidencia muchas cosas que no habíamos querido ver: dejó en la superficie las carencias, las injusticias y las desigualdades en las que vivimos como sociedad. Que no todos podíamos vivir la crisis de la misma forma. Que no todos podemos refugiarnos en casa y sanar. Fue también una oportunidad de mirar para adentro, de reconocer y no acallar los síntomas de incertidumbre. Pienso que sanar no es la medicina, sanar es preguntarnos por qué nos duele y reconocernos vulnerables.

(Le recomendamos: Gigliola Aycardi: una emprendedora de alto rendimiento)

¿Y en lo profesional?

Me encontré creativamente, pero también vi caer muchos emprendimientos, como el de mis padres. Pude ver cómo nació esa urgencia de cuidarnos entre independientes, apoyando proyectos locales, comprándole al vecino, ayudando con la mercancía de mis amigos ilustradores, se crearon domicilios para comprar directamente a campesinos. Para mí fue hermoso ver cómo desde la crisis se construyó una red de apoyo, ver cómo nos despertó conciencia por todas las direcciones.

¿Cómo recibió la invitación para ser parte de la campaña de Converse y por qué aceptó?

Recuerdo que fue hace un año exactamente, recibí un correo con la propuesta de ser parte de este proyecto y sentí una conexión muy auténtica con el propósito de este mural, con el mensaje que querían transmitir, las posibilidades y la libertad que me daban de manifestarme como artista.

Cuéntenos un poco de qué trata esta campaña The Converse All Star y en qué consiste su participación

The Converse All Star, para mí, es una oportunidad de tener un megáfono, que tiene la ventaja de generar diálogos sobre el rol que puede jugar en este caso un mural en plena cuidad. Esta acción puede irrumpir, transformar realidades y dinámicas cotidianas de las personas que lo vean y caminen por estas calles. Esta voz busca ser más inclusiva, busca dejar un legado y un cambio a través de los pequeños activismos que tenemos los artistas, que atañen a la vida en comunidad. Es muy fuerte ver que este proyecto ya está dando la vuelta al mundo, habiendo murales en Polonia, Brasil, Filipinas, Australia, Sudáfrica, Chile y México, donde el protagonista es el mensaje.

¿De dónde nació su amor por el arte?

Para mí, inició desde muy pequeña, se convirtió en la forma más fácil de comunicarse, filtrar mis emociones, representar mis vivencias, entender mi entorno. Siempre fue un juego y la forma más auténtica en que concibo ser yo misma.

(Le puede interesar: René Gómez Ome: en busca de una sola obra)

Además de ser artista muralista, también está activa en luchas sociales. ¿Cree que el arte es una manera de expresar ideas y hacer protesta social?

Como mujer feminista, bisexual y artista, me aventuro a decir que tengo un legado de muchas luchas históricas. El camino de la mujer artista se ha abierto con las uñas y agradezco a mis antecesoras artistas, quienes rompieron muchas brechas que nos han hecho el trabajo más fácil. Ser voz activa dentro de lo que soy y lo que hago es una responsabilidad, pero para mí es muy importante aportar algo a esos cambios que quiero que se generen. He encontrado en el arte un canal donde puedo conectar con otras experiencias, otras luchas, donde podemos confluir para poder alzar nuestra voz. Para mí, todos los procesos colectivos son, al final, la suma de individuos que deciden participar ahí y sumar su visión y su acción. Me gusta una frase que dice: “Por todo lo que nos une, contra todo lo que nos separa”.

¿Qué busca expresar a través de su arte?

Pinto para reparar, para gritar, para recordar, para denunciar, para sanar y a veces en los tiempos libres pinto solo por pintar.

Cuéntenos sobre el mural que realizó para la campaña, ¿cuál es la historia detrás de él?

Fue una pieza que se pensó estando alejada de todas las personas que quería abrazar y contener. El tema es el abrazo como acto revolucionario, como un reencuentro a ese volver a estar en contacto, después de tanta desconexión. La flor que representé es una magnolia, también conocida como flor del corazón, y ha sido usada durante muchas generaciones en la medicina tradicional para tratar dolencias cardíacas. Se creía antiguamente que al macerar esta flor junto a otras hierbas se creaba un pegamento que podía unir las partes de un corazón roto. Volvernos a unir después de la crisis.

¿Qué opina de iniciativas como The Converse All Star y cómo cree que ayudan al movimiento artístico y al país?

Siento que son oportunidades y herramientas que nos ayudan a los artistas, para que nuestra voz tenga más amplitud y difusión. Al final, no es un mensaje publicitario diciendo “compra esto”. Conecté en el momento en que querían darle prioridad al mensaje que yo, como mujer artista, quería dejar en las calles.

¿Qué proyectos artísticos tiene para el próximo año?

Tengo el propósito de participar en varios festivales de muralismo el otro año, viajar con brocha en mano y dejar mis piezas en muchas ciudades y pueblos.