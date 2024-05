Elijah Wood, actor de “El señor de los anillos”, será invitado a Comic Con Colombia

Elijah Wood asistió a la Comic Con de Los Ángeles el pasado mes de diciembre. Foto: Getty Images - Chelsea Guglielmino

El actor Elijah Wood interpretó a Frodo en la trilogía cinematográfica de “El señor de los anillos”, cintas dirigidas por Peter Jackson y estrenadas entre 2001 y 2003. Ahora, se anunció que el actor será uno de los invitados a la Comic Con Colombia de este año, según indicaron los organizadores del evento. Wood se suma a los demás invitados ya anunciados, entre ellos Tom Welling, quien interpretó a Clark Kent/Superman en la serie “Smallville” y la actriz de doblaje Patricia Azan, que ha dado su voz a personajes como Cartman en “South Park” y Vicky en “Los Padrinos Mágicos”.

Otros invitados son: Steven John Ward, actor y director de casting, conocido por interpretar a Dracule Mihawk, el espadachín más fuerte del mundo, en el live action de “One Piece”; y la actriz de voz Isabel Martiñón, quien interpreta a personajes como Naruto Uzumaki, Ben 10 en la primera serie animada y Dee Dee en “El Laboratorio de Dexter”.

“Directamente desde la Tierra Media, llega a Comic Con Colombia Elijah Wood, quien protagonizó la saga de películas ‘El Señor de los Anillos’ (The Lord of the Rings), interpretando a Frodo Baggins, basada en la obra maestra del escritor J. R.R. Tolkien”, se lee en un comunicado de los organizadores. Que además agrega el anuncio próximo de más invitados especiales.

“Es un privilegio contar con la presencia en la convención del protagonista de la saga de películas más galardonada en la historia de los Premios Óscar con 17 estatuillas y una de las mejores producciones del séptimo arte de todos los tiempos. Además, esta es la primera vez que el actor participa en un evento en Sudamérica, donde habrá panel, sesiones de fotos y firma de autógrafos para sus seguidores”, contó Julio Caballero, organizador de Comic Con Colombia.

Comic Con Colombia

El año pasado, la Comic Con cumplió 10 años de celebrarse en el país y contó con invitados como los actores de voz Mario Castañeda, quien hace la voz de “Goku”, y René García, voz de “Vegeta”, de “Dragon Ball”. A ellos se sumó Carlos Villagrán, conocido por su papel de Quico en “El chavo del 8”, y el actor Giancarlo Esposito, conocido por “Breaking Bad” y “The Mandalorian”.

En esta ocasión el evento geek más grande del país se llevará a cabo del 28 de junio al 1 de julio en Corferías. El evento reúne los mundos del cine, la televisión, el cómic, la cultura pop y el entretenimiento.