Ella es Erin Doherty, la actriz detrás de la escena más impactante de Adolescencia

Adolescencia, la serie británica ha llamado la atención de todo el mundo desde que se estrenó en Netflix el pasado 13 de marzo. Creada por Jack Thorne y Stephen Graham, y dirigida por Philip Barantini, esta miniserie de cuatro episodios relata la complicada vida de Jamie Miller, un joven de 13 años que se enfrenta a la acusación de haber asesinado a su compañera de clase, Katie. La historia sigue la detención de Jamie, el efecto que esto tiene en su familia y la investigación que llevan a cabo un detective y una terapeuta, quienes están decididos a descubrir la verdad detrás de este crimen.

¿Quién es Erin Doherty, actriz de ‘Adolescencia’?

Además de Jamie Miller, interpretado por el actor Owen Cooper, el personaje de la psicóloga Briony Ariston también ha captado la atención de millones de espectadores a nivel mundial, generando gran impacto.

Erin Rachael Doherty es la actriz británica que le da vida a Ariston. Una de las escenas más comentadas y, según muchos internautas, la más impactante, es cuando, durante 52 minutos ininterrumpidos del tercer capítulo, examina psicológicamente a Jamie acusado de asesinato. Al final, Jamie el joven de 13 años llega al límite de sus fuerzas.

“Era tan intenso que mi familia, cuando vio el tráiler, me dijo: ‘No sé si voy a poder ver esto’”, dijo en The Independent. Sobre su papel, dijo: “creo que este formato es emocionante. Espero que se explore más en el futuro porque brinda a los actores la oportunidad de soltarse y rendirse al momento”.

Su preparación para la miniserie fue intensa. En diálogo con GQ Magazine, contó que, previamente, se puso en contacto con una psicóloga forense para entender el personaje que iba a mostrar en la pantalla: “Mi intención era que el público viera lo que ella estaba sintiendo”.

Rachael es nacida el 16 de julio de 1992 en Crawley, Sussex, Inglaterra. Su versatilidad y habilidades la han llevado a brillar en el teatro, la televisión y el cine. La actriz asistió a la Hazelwick School en su ciudad natal y luego se embarcó en un curso de un año en la Guildford School of Acting (2011-2012), antes de completar su formación en la Bristol Old Vic Theatre School. Su carrera artística comenzó en teatro. No obstante, también debutó como futbolista.

“Claro que era buena. Me reclutaron para jugar en el Chelsea Women. Estaba bastante comprometida con ello y me encantaba. Los domingos, mi padre tenía que llevarme a los partidos y luego a la clase de teatro. En cierto punto, simplemente me dijo: ‘Erin, no puedo seguir haciendo esto’. Tuve que elegir”, afirmó en entrevista con The Guardian en 2022.

Su salto a la fama en la industria audiovisual llegó al interpretar a la Princesa Ana, la hija de la reina Isabel II, en la tercera y cuarta temporada de The Crown. La actriz comentó en entrevistas que tuvo que entrenarse específicamente para imitar la forma de hablar de la princesa, ya que era bastante particular y difícil de replicar.